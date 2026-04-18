Бурханеттин Дуран посетил стенд агентства «Анадолу» на ADF2026

Глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран посетил стенд агентства «Анадолу» в Анталийском дипломатическом форуме (ADF 2026) и осмотрел «Зал памяти 15 июля».



Форум, «глобальным коммуникационным партнером» которого является «Анадолу», проходит под девизом «Справляться с неопределенностями при проектировании будущего» в Конгресс-выставочном центре NEST в туристическом центре Белек в Анталье.

Руководитель Управления коммуникаций Бурханеттин Дуран посетил стенд агентства «Анадолу» и получил от председателя правления и генерального директора «Анадолу» Сердара Карагёза информацию о деятельности агентства.



Дуран также осмотрел «Комнату памяти 15 июля», созданную на территории стенда в связи с 10-й годовщиной Дня демократии и национального единства 15 июля.



Глава управления поблагодарил сотрудников «Анадолу» за работу, проделанную в рамках ADF2026.