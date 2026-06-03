Армия Кувейта: иранская атака БПЛА привела к повреждению терминала аэропорта и ранению людей

В армии Кувейта сообщили о причинении ущерба зданию пассажирского терминала аэропорта Кувейта в результате атаки иранских дронов-камикадзе, а также ранении людей. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Министерства обороны Кувейта полковник Сауд Абдулазиз аль-Атван.

Пассажирский терминал T1 Международного аэропорта Кувейта подвергся массированной атаке иранских дронов-камикадзе, в результате чего здание получило серьезные повреждения. Кроме того, пострадало большое количество людей, - сказал он.



Аль-Атван отметил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Вооруженные силы страны в координации с соответствующими ведомствами внимательно следят за развитием ситуации и находятся в полной готовности для обеспечения безопасности и стабильности государства, - добавил он.

Между тем Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее сообщил о нанесении ударов по американским военным базам в Кувейте в ответ на атаку США на остров Кешм.