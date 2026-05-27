Армия Израиля начала наносить авиаудары по городу Сур на юге Ливана

Израиль утверждает, что в результате ударов были поражены штабы Хезболлы

Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану даже во время праздников, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней с 17 мая.

В заявлении израильской армии сообщается, что израильские самолеты нанесли удары по городу Сур на юге Ливана и его окрестностям.

Израиль утверждает, что в результате ударов были поражены штабы Хезболлы.

Официальное ливанское агентство NNA сообщило, что израильская авиация бомбила центр города Сур и прилегающие населенные пункты.

Армия Израиля пригрозила нанести удары по центру города Сура и прилегающим районам Шебриха, Хамадия, Закук-эль-Мефди, Джуль-Джебель, эль-Бас, Машук, Бурдж-Шемали, Неба, эль-Хош, Айн-Биаль и Решидия, а также призвала население перейти на север от реки Зехрани.

25 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что отдал армии приказ об усилении атак на Ливан.