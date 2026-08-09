Перейти к основному содержанию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Все
Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 9 августа
Трамп пригласил Ильхама Алиева на саммит G20
Президент Ирана считает, что сейчас — «лучшее время» для достижения соглашения с США
США инвестируют $201 млн в рамках Транскаспийского инициативного фонда
Хакан Фидан: Мекканское соглашение о совместной обороне технически соответствует статье 5 Договора НАТО
Йемен приветствует оборонное соглашение между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном
Неизвестный дрон вторгся в воздушное пространство Болгарии и взорвался недалеко от трубопровода
Смотреть все
ТУРЦИЯ
МИР
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
АНАЛИТИКА
США всю ночь наносили удары по южным и центральным районам Ирана
США/Израиль-Иран
ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ
В парламент Турции внесен законопроект в рамках процесса «Турция без терроризма»
CENTCOM заявил о начале новых ударов по военным объектам в Иране: на юге страны сообщили о взрывах
В результате израильских атак на Газу за сутки погибли 3 палестинца
Беременная женщина потеряла ребенка после отказа израильских военных пропустить скорую в больницу на Западном берегу
Число погибших в результате израильских ударов со 2 марта возросло до 4332
Иран вызвал временного поверенного Украины из-за атаки на торговое судно в Каспийском море
Генсек ООН: Голанские высоты - территория Сирии
Позиции хуситов в Йемене подверглись авиаударам
При атаках Израиля на Газу за последние 48 часов погибли шесть палестинцев
Израильские военные задержали более 40 палестинцев на Западном берегу
EDITION
Türkçe
English
BHSC
Pусский
Français
العربية
Kurdî
کوردی
Shqip
فارسی
македонски
Bahasa Indonesia
Español