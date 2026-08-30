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Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 30 августа
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Комедийный актер Джем Йылмаз госпитализирован в Чанаккале
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ВМС Турции и армия Сомали освободили грузовое судно, захваченное пиратами
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Президенты Турции и Руанды обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе
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Позиции хуситов в Йемене подверглись авиаударам