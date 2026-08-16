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ЛАГ: Атаки Израиля на юг Ливана могут подорвать усилия по мирному урегулированию
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Израиль продолжает атаки на юг Ливана вопреки режиму прекращения огня
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