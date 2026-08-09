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Утренний брифинг агентства «Анадолу» на 9 августа
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Кувейт задействовал системы ПВО для отражения ракетных ударов и атак БПЛА со стороны Ирана
США/Израиль-Иран
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