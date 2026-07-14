Тем самым автоконцерн намерен догнать конкурентов по эффективности

Volkswagen планирует уволить 50 тыс. сотрудников Тем самым автоконцерн намерен догнать конкурентов по эффективности

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен ликвидировать еще около 50 тысяч рабочих мест по всему миру с целью догнать конкурентов по эффективности.

По данным СМИ, об этом гендиректор компании Оливер Блюме сообщил сотрудникам во внутреннем меморандуме.

Тем самым он фактически впервые подтвердил, что общий масштаб сокращений может достичь 100 тысяч позиций.

По подсчетам руководства концерна, его затраты на 20% выше, чем у аналогичных автопроизводителей. Согласно документу, это означает «теоретический вывод» о необходимости упразднить еще 50 тысяч позиций по всему миру.

Отмечается, что на фоне падения спроса руководство Volkswagen планирует снизить производственные мощности в Европе на 500 000 автомобилей

Ранее Volkswagen, включая бренды Porsche и Audi, согласовал сокращение 50 тысяч рабочих мест к 2030 году.