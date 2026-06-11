В рамках взаимодействия сторон платежные возможности Visa будут интегрированы в решения OpenAI

Visa и OpenAI объединяются для разрешения покупок с помощью ИИ-агентов В рамках взаимодействия сторон платежные возможности Visa будут интегрированы в решения OpenAI

Visa и OpenAI объявили о стратегическом партнерстве, которое создаст возможность для осуществления безопасных платежей посредством ИИ-агентов.

Соответствующее заявление было сделано 10 июня на форуме Visa Payments Forum в Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

В рамках взаимодействия сторон платежные возможности Visa будут интегрированы в решения OpenAI.

Партнерство входит в состав более широкой инициативы Visa Intelligent Commerce, нацеленной на внедрение безопасных платежей в новые цифровые среды.

Токенизированные платежные инструменты и авторизация в реальном времени гарантируют, что транзакции будут безопасными.