Visa и OpenAI объединяются для разрешения покупок с помощью ИИ-агентов

Abdulrahman Yusupov, Muhammet Fatih Kabasakal
11 Июня 2026•Обновить: 11 Июня 2026
Visa и OpenAI объявили о стратегическом партнерстве, которое создаст возможность для осуществления безопасных платежей посредством ИИ-агентов.
Соответствующее заявление было сделано 10 июня на форуме Visa Payments Forum в Сан-Франциско (штат Калифорния, США).
В рамках взаимодействия сторон платежные возможности Visa будут интегрированы в решения OpenAI.
Партнерство входит в состав более широкой инициативы Visa Intelligent Commerce, нацеленной на внедрение безопасных платежей в новые цифровые среды.
Токенизированные платежные инструменты и авторизация в реальном времени гарантируют, что транзакции будут безопасными.