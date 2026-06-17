TÜPRAŞ вновь возглавил ТОП-500 промышленных предприятий Турции

Турецкий нефтехимический гигант Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) сохранил статус крупнейшего промышленного предприятия страны с объемом продаж продукции в размере 698 млрд 789 млн турецких лир. Об этом свидетельствуют данные исследования «ТОП-500 промышленных предприятий Турции за 2025 год», подготовленного Стамбульской промышленной палатой (İSO).

Председатель правления İSO Эрдал Бахчиван объявил результаты рейтинга, отражающие экономические итоги турецкой промышленности на конец 2025 года.

Согласно данным исследования, TÜPRAŞ сохранил лидерство с объемом продаж 698 млрд 789 млн лир, а Ford Otomotiv второе место с показателем 538 млрд 268 млн лир.

Третье место заняла Star Rafineri AŞ с объемом продаж 327 млрд 854 млн лир. Компания OYAK-Renault, находившаяся годом ранее на шестом месте, поднялась на четвертую строчку с показателем 235,5 млрд лир. Далее следуют Toyota Otomotiv с объемом продаж в 206,3 млрд лир и Arçelik - 165,7 млрд лир.

Компания TUSAŞ, которая в прошлом году не входила в ТОП-10 и занимала 11-е место, поднялась на 7-ю позицию с объемом продаж продукции в размере 140,9 млрд турецких лир. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, находившаяся на 16-й строчке, заняла 8-е место с показателем 138,8 млрд лир, а ASELSAN поднялась с 17-го на 9-е место, увеличив объем продаж до 130,2 млрд лир.

Кроме того, в первую десятку вошла компания Mercedes-Benz, поднявшись с 12-го на 10-е место с объемом продаж в размере 127 млрд лир.

Согласно исследованию «ТОП-500 промышленных предприятий Турции за 2025 год», первая десятка крупнейших промышленных компаний страны выглядит следующим образом: