«Эта награда является свидетельством профессионализма и увлеченности наших сотрудников на каждом этапе - от разработки меню до подачи блюд пассажирам», - гендиректор THY

THY в пятый раз получила премию за лучший сервис питания и напитков в Европе «Эта награда является свидетельством профессионализма и увлеченности наших сотрудников на каждом этапе - от разработки меню до подачи блюд пассажирам», - гендиректор THY

Турецкие авиалинии (THY) в пятый раз удостоились премии «Лучший сервис еды и напитков в Европе», присуждаемой Ассоциацией пассажирского опыта авиаперевозок (APEX).



Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, награда, присужденная в рамках конкурса «2026 Best Airline Awards», в очередной раз подтвердила высокий уровень бортового обслуживания THY.



Церемония вручения состоялась 10 июня в Дублине на мероприятии Future Travel Experience EMEA, Ancillary & Retailing.



Победители премии APEX определялись на основе анонимных и подтвержденных отзывов пассажиров, собранных совместно с одним из самых популярных сервисов планирования путешествий TripIt by Concur.



В ходе оценки были проанализированы более миллиона рейсов свыше 600 авиакомпаний мира. Пассажиры оценивали качество обслуживания по пятизвездочной системе в таких категориях, как комфорт кресел, обслуживание на борту, еда и напитки, развлекательная система и Wi-Fi.



Генеральный директор THY Ахмет Олмуштур заявил, что компания рада в пятый раз получить награду за лучший сервис питания и напитков в Европе.



«Эта награда является свидетельством профессионализма и увлеченности наших сотрудников на каждом этапе - от разработки меню до подачи блюд пассажирам. Мы благодарим наших гостей за доверие и поддержку, а также всех членов семьи THY, которые делают этот опыт возможным», - отметил он.



Генеральный директор APEX Group Джо Лидер, в свою очередь, подчеркнул, что THY благодаря своему непревзойденному профессионализму демонстрирует миру качество бортового питания, богатую турецкую культуру и гостеприимство.



По его словам, гастрономический опыт на борту THY не только соответствует ожиданиям пассажиров, но и рассказывает историю страны, ее щедрости, заботы и лидерства в авиационной отрасли.



THY продолжает совершенствовать бортовое питание, сочетая традиционное турецкое гостеприимство с качеством, разнообразием и оригинальностью. Благодаря программе Flying Chef, широкому выбору блюд и постоянно обновляемым меню авиакомпания предлагает пассажирам уникальный гастрономический опыт на рейсах в более чем 130 стран мира.