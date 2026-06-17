На состоявшемся сегодня предварительном заседании суд постановил рассмотреть дело в срочном порядке

Telegram обжаловал в суде ограничения, введенные Индией На состоявшемся сегодня предварительном заседании суд постановил рассмотреть дело в срочном порядке

Мессенджер Telegram обратился в суд с требованием отменить временные ограничения, введенные властями Индии из-за опасений утечки экзаменационных заданий.

По данным индийских СМИ, власти страны накануне общенационального медицинского экзамена, который состоится 21 июня, временно ограничили доступ к Telegram, мотивировав это риском распространения экзаменационных вопросов через платформу.

В ответ Telegram подал жалобу в Высокий суд Нью-Дели, оспаривая принятое решение.



На состоявшемся сегодня предварительном заседании суд постановил рассмотреть дело в срочном порядке.

Что произошло?



Речь идет о вступительном экзамене в медицинские вузы Индии, который первоначально прошел в мае, однако был отменен после сообщений о возможной утечке экзаменационных вопросов. Повторное проведение экзамена назначено на 21 июня.

Власти Индии приняли решение ограничить доступ к Telegram, заявив, что через эту платформу могут распространяться экзаменационные вопросы и материалы для списывания.

В первом экзамене, состоявшемся 3 мая более чем в 5 тысячах экзаменационных центров, приняли участие около 2,28 млн абитуриентов. В рамках расследования предполагаемой утечки были задержаны десятки человек.

Между тем пользователи интернета и правозащитники заявили, что проблемы коррупции и нарушений в экзаменационной системе носят гораздо более глубокий характер, назвав ограничение доступа к Telegram лишь «временным решением».