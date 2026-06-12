SpaceX провела крупнейшее IPO в истории, привлекая 75 млрд долларов Рыночная стоимость компании Илона Маска после размещения акций достигла 1,77 трлн долларов

Американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском, привлекла 75 млрд долларов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO), что стало крупнейшим размещением в истории мировых финансовых рынков.

Как говорится в заявлении компании, цена размещения 555,6 млн обыкновенных акций класса А была установлена на уровне 135 долларов за акцию.

Таким образом, SpaceX получила около 75 млрд долларов валовой выручки от размещения, установив новый мировой рекорд по объему привлеченных средств в рамках IPO. Исходя из цены размещения, рыночная капитализация компании оценивается в 1,77 трлн долларов.

Согласно заявлению, ожидается, что акции SpaceX начнут торговаться 12 июня на биржах Nasdaq Global Select Market и Nasdaq Texas под тикером SPCX. Завершение процедуры размещения, при соблюдении стандартных условий закрытия сделки, намечено на 15 июня.

Кроме того, компания предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительно до 83,3 млн акций по цене размещения.

В мае SpaceX подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационные документы для проведения IPO и вывода своих акций на биржу.