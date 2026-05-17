KazanForum укрепляет инвестиционные мосты между Турцией и странами региона Глава Инвестофиса при администрации президента Турции рассказал «Анадолу» об итогах форума «Россия- Исламский мир»

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», объединяющий РФ и страны исламского мира, открывает для Турции важные возможности в сферах инвестиций и финансов, а также способствует развитию регионального экономического сотрудничества.

Об этом заявил «Анадолу», глобальному информационному партнеру форума, глава Управления по инвестициям и финансам при администрации президента Турции Бурак Даглыоглу.

Даглыоглу отметил, что со временем KazanForum превратился в многомерную платформу, выходящую далеко за рамки сугубо экономической повестки.

Он также обратил внимание на культурное измерение форума. «Проводится множество сессий в культурной сфере, особенно по теме халяль. Форум стал всеобъемлющей платформой, где собираются участники, проходят выставки и двусторонние встречи», — заявил Даглыоглу.

В центре внимания Турции — инвестиции и финансы

Глава управления заявил, что приоритетом Турции на форуме являются инвестиции и финансы.

Даглыоглу обратил внимание на объем товарооборота между Турцией и Российской Федерацией, а также на диверсификацию связей между Турцией и российскими регионами, в особенности с Татарстаном.

«Мы наблюдаем широкое разнообразие в торговле — от промышленных товаров до продукции несырьевого сектора», — сказал он.

Даглыоглу отметил, что финансирование на принципах участия является одной из важных тем повестки дня Турции, а в России в этой сфере также предпринимаются новые шаги посредством законодательных изменений. «Мы видим, что в регионах с высокой численностью мусульманского населения начинают применяться инструменты финансирования на принципах участия. Мы ведем совместную работу и организуем делегационные поездки для развития этой экосистемы», — сказал он.

Даглыоглу обратил внимание на рост товарооборота между Турцией и Россией и сообщил, что общий объем инвестиций российских компаний, работающих в Турции, превышает 6 млрд долларов.

Он также указал на то, что инвестиции из Татарстана в Турцию находятся на заметном уровне, и подчеркнул, что Турция стала важным центром притяжения для международных инвесторов.

«KazanForum создает почву для нового сотрудничества»

Даглыоглу выразил надежду на то, что контакты, состоявшиеся в рамках форума, принесут конкретные экономические результаты, и отметил, что для турецких компаний существует возможность доступа к значимому рынку в регионе.

Он подчеркнул, что в регионе работают сильные компании в сферах промышленности, нефтехимии, машиностроения, металлообработки и пищевой промышленности, и ставится цель наращивать взаимные инвестиции и сотрудничество в этих областях.

Даглыоглу также заявил, что благодаря новой модели стимулирования Турция станет центром притяжения для компаний, занимающихся международной торговлей. «Мы стремимся создать торговую экосистему, которая позволит получить доступ к более широким географическим рынкам через Стамбул», — добавил он.

Он сообщил, что в рамках форума прошли интенсивные переговоры с предпринимателями и представителями государственных структур, и выразил надежду на то, что эти встречи в будущем перерастут в конкретное сотрудничество.

