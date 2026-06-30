Бельгийская финансовая компания пытается оспорить решение российского суда о взыскании около 220 млрд евро в связи с замороженными российскими активами

Euroclear подала иск против Центробанка России в суд Брюсселя Бельгийская финансовая компания пытается оспорить решение российского суда о взыскании около 220 млрд евро в связи с замороженными российскими активами

Базирующаяся в Бельгии финансовая компания Euroclear, на счетах которой находится большая часть замороженных в Европейском союзе российских активов, подала иск против Центрального банка России в Торговый суд Брюсселя.

Как сообщает бельгийская газета L'Echo, Euroclear инициировала судебное разбирательство, чтобы заблокировать исполнение решения российского суда, обязавшего компанию выплатить около 220 млрд евро в связи с заморозкой активов Центрального банка России.

Первое судебное заседание по иску Euroclear к Центробанку России уже состоялось в Торговом суде Брюсселя.

После начала войны между Россией и Украиной страны ЕС и G7 заморозили около половины валютных резервов России.

Значительная часть российских активов, находящихся в ЕС, хранится на счетах бельгийской компании Euroclear. На ее счетах размещено более 200 млрд евро российских активов.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центрального банка России к Euroclear и постановил взыскать с компании около 220 млрд евро.

В Euroclear, в свою очередь, считают, что московский суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения данного дела. Компания утверждает, что, поскольку ее штаб-квартира находится в Брюсселе, рассматривать этот спор вправе исключительно бельгийские суды.