Обновленные рекомендации распространяются на все эшелоны воздушного пространства Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Ливана, Кувейта, Бахрейна, ОАЭ, Катара, Омана и Саудовской Аравии

EASA продлило предупреждение о полетах над Ближним Востоком и Персидским заливом до 1 июля Обновленные рекомендации распространяются на все эшелоны воздушного пространства Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Ливана, Кувейта, Бахрейна, ОАЭ, Катара, Омана и Саудовской Аравии

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) продлило до 1 июля 2026 года действие предупреждения для авиаперевозчиков в отношении полетов над Ближним Востоком и регионом Персидского залива, указав на сохраняющиеся риски, несмотря на рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном и достигнутое прекращение огня.

Агентство, базирующееся в Кельне, обновило свое уведомление в рамках Информационного бюллетеня по зонам конфликтов для Ближнего Востока и Персидского залива.

Согласно сообщению, режим прекращения огня между США и Ираном остается уязвимым для краткосрочных нарушений, в частности, в районе Ормузского пролива и прилегающих к нему территорий.

Кроме того, EASA указало на сохраняющийся риск военной активности в воздушном пространстве Ливана на фоне хрупкого перемирия между Израилем и «Хезболлой».

Срок действия предупреждения, который ранее истекал 24 июня, по итогам новой оценки рисков был продлен до 1 июля.

Обновленные рекомендации распространяются на все эшелоны воздушного пространства Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Ливана, Кувейта, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Омана и Саудовской Аравии.

EASA вновь призвало авиакомпании избегать полетов через указанные регионы и корректировать маршруты для обеспечения безопасности пассажиров.

Агентство также напомнило перевозчикам о необходимости регулярно обновлять собственную оценку рисков и поддерживать высокий уровень готовности к чрезвычайным ситуациям.



Впервые EASA выпустило аналогичное предупреждение 28 февраля в связи с рисками, связанными с военной активностью и возможными атаками в регионе. На фоне продолжающейся напряженности ряд государств Ближнего Востока также временно закрывал свое воздушное пространство для гражданской авиации.

