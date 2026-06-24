EASA продлило предупреждение о полетах над Ближним Востоком и Персидским заливом до 1 июля

Bahattin Gönültaş, Olga Keskin
24 Июня 2026•Обновить: 24 Июня 2026
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) продлило до 1 июля 2026 года действие предупреждения для авиаперевозчиков в отношении полетов над Ближним Востоком и регионом Персидского залива, указав на сохраняющиеся риски, несмотря на рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном и достигнутое прекращение огня.
Агентство, базирующееся в Кельне, обновило свое уведомление в рамках Информационного бюллетеня по зонам конфликтов для Ближнего Востока и Персидского залива.
Согласно сообщению, режим прекращения огня между США и Ираном остается уязвимым для краткосрочных нарушений, в частности, в районе Ормузского пролива и прилегающих к нему территорий.
Кроме того, EASA указало на сохраняющийся риск военной активности в воздушном пространстве Ливана на фоне хрупкого перемирия между Израилем и «Хезболлой».
Срок действия предупреждения, который ранее истекал 24 июня, по итогам новой оценки рисков был продлен до 1 июля.
Обновленные рекомендации распространяются на все эшелоны воздушного пространства Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Ливана, Кувейта, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Омана и Саудовской Аравии.
EASA вновь призвало авиакомпании избегать полетов через указанные регионы и корректировать маршруты для обеспечения безопасности пассажиров.
Агентство также напомнило перевозчикам о необходимости регулярно обновлять собственную оценку рисков и поддерживать высокий уровень готовности к чрезвычайным ситуациям.
Впервые EASA выпустило аналогичное предупреждение 28 февраля в связи с рисками, связанными с военной активностью и возможными атаками в регионе. На фоне продолжающейся напряженности ряд государств Ближнего Востока также временно закрывал свое воздушное пространство для гражданской авиации.