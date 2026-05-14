Dorçe Prefabrik представила модульные решения для оборонной и авиационной отраслей на SAHA EXPO 2026

Компания Dorçe Prefabrik ve İnşaat представила на Международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2026 модульные и сборные строительные решения, разработанные для оборонного и авиационного секторов.

В компании сообщили, что выставка SAHA 2026, организованная крупнейшим в Турции и Европе кластером оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA İstanbul, прошла в Стамбульском выставочном центре.

Мероприятие, глобальным коммуникационным партнером которого выступило агентство «Анадолу», собрало тысячи посетителей.

На выставке компания представила системы быстроразвертываемых военных лагерей для сложных оперативных условий, высокозащищенные укрытия, замаскированные полевые сооружения и мобильные объекты поддержки.

Среди представленных решений — тактические лагеря быстрого развертывания, жилые модули для военного персонала, полевые офисы, командно-штабные пункты, мобильные медицинские блоки, посты безопасности, наблюдательные башни, объекты технического обслуживания и поддержки, а также модульные жилые пространства, адаптированные к суровым климатическим и ландшафтным условиям.

Компания отмечает, что производимые ею модульные стальные конструкции позволяют обеспечивать быструю мобилизацию, масштабируемые мощности и высокую эффективность работы в полевых условиях в различных регионах мира.

На протяжении всей выставки на стенде Dorçe проходили встречи с местными и зарубежными делегациями, представителями отрасли, деловыми партнерами и лицами, принимающими решения.

В ходе переговоров особое внимание уделялось инфраструктуре военных лагерей, сооружениям для охраны границ, быстроразвертываемым объектам для кризисных и операционных зон, мобильным системам полевой поддержки, а также преимуществам модульных конструкций в международных оборонных проектах.

Компания стремится предлагать для оборонной и авиационной отраслей прочные, мобильные и быстро монтируемые строительные решения, объединяющие оперативную непрерывность, безопасность, логистическую эффективность и комфорт в полевых условиях.

В Dorçe Prefabrik подчеркнули, что контакты, установленные в ходе выставки, будут способствовать дальнейшему расширению применения модульных строительных решений компании на международных рынках оборонной и авиационной промышленности.