Brent торгуется на отметке 113,76 доллара за баррель

В понедельник, четвертого мая цена барреля Brent поднималась до 115,3 доллара и завершила день на отметке 114,44 доллара.

По состоянию на 09:59 вторника, пятого мая цена фьючерсного барреля Brent снизилась на 0,59% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и составила 113,76 доллара. В те же минуты баррель сырой нефти марки West Texas Intermediate (WTI) продавался за 104,46 доллара.

Хотя после резкого роста накануне нефтяные цены несколько скорректировались, они продолжают держаться выше 100 долларов из-за неопределенности, создаваемой растущей напряженностью между США и Ираном в Ормузском проливе.

Попытки США обеспечить безопасный проход судов нейтральных стран в Ормузском проливе, а также действия Ирана по усилению контроля над проливом привели к очередному росту геополитической премии (надбавки к цене актива) за риск в регионе.

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Иран будет «стерт с лица земли» в случае нападения на американские корабли, сопровождающие суда в Ормузском проливе, а также атаки Ирана на страны Персидского залива усилили опасения возможной эскалации напряженности.

Напряженность в Ормузском проливе

В воскресенье Трамп объявил, что США окажут поддержку проходу судов нейтральных стран, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе. В ответ Иран заявил, что суда-нарушители могут быть остановлены с применением силы.

Накануне иранские государственные СМИ сообщили, что корабль ВМС США, пытавшийся пройти через Ормузский пролив и создававший, по имеющимся данным, угрозу морскому судоходству в районе острова Джаск, был поражен двумя ракетами.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), в свою очередь, назвало иранские утверждения о нападении необоснованными. Кроме того, Трамп заявил, что Иран атаковал судно под южнокорейским флагом, следовавшее через Ормузский пролив, и что в ответ американские силы потопили семь иранских катеров.

Также поступали сообщения о том, что с помощью БПЛА и ракет, предположительно иранского происхождения, была совершена атака на территорию ОАЭ, в результате которой в нефтяной промышленной зоне в районе Фуджейры вспыхнул пожар.

