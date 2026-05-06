17-й «Россия - исламский мир: Казань-Форум» стартует 12 мая

Форум «Россия — исламский мир: Казань-Форум», глобальным информационным партнером которого является агентство «Анадолу», пройдет 12–17 мая.

Форум пройдет в столице Республики Татарстан Казани. Его целью является укрепление торговых, экономических, научных, технических, социальных и культурных связей между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В этом году состоится 17-й по счету форум, который впервые был организован между Россией и странами ОИС в 2009 году.

На форуме соберутся представители международных организаций, государственных и финансовых учреждений, дипломаты, политики, инвесторы и бизнесмены.

В рамках форума пройдут различные мероприятия, посвященные таким темам, как исламское финансирование, индустрия халяль, международное сотрудничество и роль женщин в обществе.

На мероприятии «Modest Fashion Day», где будут представлены последние новинки исламской моды, в рамках мультибрендового показа в сфере скромной моды будут представлены фольклор, традиционная культура и элементы инновационного дизайна. На мероприятии дизайнеры представят свои коллекции в стиле скромной моды, сочетающие национальные мотивы, культурное наследие и актуальные мировые тенденции.

В прошлом году в мероприятии приняли участие дизайнеры из Индонезии, Катара, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Таджикистана и России; в этом году ожидается, что коллекции мужской одежды будут представлены в еще более широком ассортименте.

Член организационного комитета «Казан-Форума» и генеральный директор Агентства по развитию инвестиций Татарстана Талия Минуллина отметила, что «Modest Fashion Day» является международной платформой, способствующей развитию отрасли.

Отметив, что мероприятие станет важной частью культурной программы «КазанФорума», она сообщила, что на показе будут представлены коллекции дизайнеров из Малайзии, Индонезии, Марокко, Пакистана, Узбекистана, Туркменистана, а также из российских городов Казани, Уфы и Челябинска.

На конференциях, которые пройдут в рамках форума, будут также рассмотрены практики в сфере участия в финансировании, способствующие устойчивому развитию и укреплению международного сотрудничества.