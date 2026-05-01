Рейсы «Иракских авиалиний» по маршруту Киркук-Анкара будут выполняться три раза в неделю

1 мая возобновились рейсы по маршруту Киркук-Анкара из аэропорта Киркука.

Полеты были приостановлены из-за напряженности на Ближнем Востоке, вызванной атаками США и Израиля на Иран 28 февраля.

Пресс-секретарь аэропорта Киркук Херди Самед в интервью корреспонденту «Анадолу» сообщил, что сегодня в 09:45 с международного аэропорта Киркук был выполнен первый рейс авиакомпании «Иракские авиалинии» в Анкару после почти двухмесячного перерыва.

Он сообщил, что рейсы «Иракских авиалиний» по маршруту Киркук-Анкара будут выполняться три раза в неделю.

В связи с войной, начавшейся 28 февраля с нападения США и Израиля на Иран, Ирак закрыл свое воздушное пространство для полетов.

Аэропорт Киркука был открыт 16 октября 2022 года при участии тогдашнего министра транспорта Ирака Насира Хусейна, и в том же месяце начались первые международные рейсы в Турцию.