Россия после приостановки импорта цветов, фруктов и овощей, минеральной воды, алкогольной продукции и рыбы из Армении также решила остановить поставки молочной продукции

«Торговое давление» России на Армению усиливается Россия после приостановки импорта цветов, фруктов и овощей, минеральной воды, алкогольной продукции и рыбы из Армении также решила остановить поставки молочной продукции

Расширение Россией ограничений на импорт продукции из Армении, включившее молочную продукцию, вновь стало поводом для обсуждений о влиянии политической напряженности между Москвой и Ереваном на экономические связи.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) заявила, что с 27 июля будет приостановлен импорт молока и молочной продукции со всех предприятий Армении.

В ведомстве сообщили, что в ходе проверок армянских предприятий по переработке молока, проведенных 14–21 июля, были выявлены нарушения в сфере отслеживания происхождения продукции, ветеринарной документации, контроля сырья и безопасности производства.

Россельхознадзор заявил, что в некоторых продуктах, поставляемых в Россию, использовалось молоко от животных, зараженных заболеваниями. В ведомстве также утверждают, что в Армении отсутствует достаточная система контроля, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность молока и других видов сырья.

По данным базы статистики международной торговли ООН (UN Comtrade), экспорт Армении в Россию молочной продукции, яиц и меда в 2025 году составил около 16 миллионов долларов. Основную часть — около 13,5 миллиона долларов — составили поставки сыра и творожных продуктов.

Россия с мая также приостановила импорт цветов из Армении, усилила проверки на пункте пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией и постепенно ввела ограничения в отношении минеральной воды марки Jermuk, некоторых алкогольных напитков, фруктов, овощей и рыбной продукции. По данным отраслевых источников, более 80% экспорта армянского коньяка и вина приходится на российский рынок.

Российские власти объясняют принятые меры нарушениями правил фитосанитарного и ветеринарного контроля, наличием вредных организмов, проблемами с безопасностью продукции и отсутствием необходимых документов.

Согласно данным Статистического комитета Армении (Armstat), в 2025 году Ереван экспортировал в Россию продукцию примерно на 3 миллиарда долларов. Доля России в общем объеме армянского экспорта составила 35,3%. Введенные Москвой ограничения особенно сильно влияют на сельскохозяйственных и пищевых производителей Армении, у которых нет быстрого доступа к альтернативным рынкам.

— Ереван начал поддерживать производителей

После решений России власти Армении запустили комплексные программы поддержки, чтобы помочь экспортерам выйти на новые рынки.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что после первого пакета мер будет подготовлен новый механизм стимулирования для экспортеров фруктов, вина, коньяка и минеральной воды.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван ведет дипломатические переговоры с рядом стран Азии и Персидского залива о предоставлении льготных таможенных тарифов для армянской продукции.

Министр экономики Армении Геворг Папоян, комментируя российские ограничения, подчеркнул, что страна учитывает свои экономические интересы, но не намерена отказываться от своей позиции по вопросам независимости и суверенитета.

— ЕС назвал действия России «экономическим давлением»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала торговые решения России в отношении Армении «экономическим давлением». Она заявила, что Евросоюз готовит масштабный пакет экономической поддержки для диверсификации экономики Армении и снижения последствий российских ограничений.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Ереван заявила, что Армения сталкивается с серьезным экономическим давлением со стороны России, и сообщила о выделении стране дополнительных 18 миллионов евро.

По ее словам, эти средства, являющиеся частью ранее объявленного пакета на общую сумму 52 миллиона евро, будут направлены на диверсификацию торговли. Также планируется предоставить армянским товарам около 80% беспошлинного доступа на рынок ЕС.

В Кремле заявляют, что ограничения основаны не на политических причинах, а на результатах технических проверок. Российские представители также указывают, что одновременное сохранение членства Армении в возглавляемом Россией Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и углубление интеграции с ЕС юридически и торгово-экономически несовместимы.

Сохранение Россией статуса крупнейшего экспортного рынка и основного поставщика энергоресурсов для Армении повышает риск того, что политическая напряженность между странами будет напрямую отражаться на экономике через торговые ограничения.

— В России предупредили о «системной несовместимости»

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, комментируя шаги Еревана по сближению с Западом, заявил, что углубление интеграции Армении с ЕС не соответствует условиям, предоставляемым в рамках ЕАЭС.

Оверчук отметил, что Армении придется выбирать между двумя различными таможенными и торговыми режимами. По его словам, преимущества членства в ЕАЭС — беспошлинная торговля, льготные цены на природный газ, свободное перемещение рабочей силы и логистические возможности — не могут быть юридически сохранены при создании торгового партнерства с ЕС.

Он подчеркнул, что правила ЕС и ЕАЭС не могут применяться одновременно.

«Выбор Ереваном западной модели интеграции означает автоматическое изменение условий доступа к рынку ЕАЭС и таможенного режима», — заявил Оверчук.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что внешнеполитический выбор Армении является ее суверенным правом, однако экономические реалии нельзя игнорировать.

Путин отметил, что Москва не намерена наказывать Ереван.

«Руководство Армении само решает, в каком направлении двигаться. Однако одновременно в полной мере пользоваться преимуществами ЕАЭС — дешевыми энергоресурсами и свободным рынком — и вступать в структуры, противоречащие правилам союза, экономически нелогично. Это не политическое наказание, а естественное и юридическое следствие существования двух разных экономических систем», — заявил российский лидер.

После введения последних ограничений российский и армянский лидеры обсудили ситуацию в телефонном разговоре 27 июля. Согласно заявлению правительства Армении, премьер-министр Никол Пашинян сообщил Путину, что ограничения на импорт армянской продукции противоречат двусторонним соглашениям и правилам ЕАЭС.

В заявлении отмечается, что Пашинян попросил поддержки Путина в решении проблемы, а стороны обсудили вопросы, возникшие в двусторонних экономических отношениях.

В Кремле сообщили, что в ходе разговора обсуждалась двусторонняя повестка, включая торгово-экономическое сотрудничество.