«Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений», - сообщили в госкомпании

«Почта России» возобновила доставку посылок из США «Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений», - сообщили в госкомпании

«Почта России» возобновила доставку посылок из США, приостановленную в 2022 году. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

Согласно сообщению, почтовые операторы двух стран восстановили импорт отправлений в Россию еще в конце мая. И первая партия с такими посылками уже прибыла в РФ.

«Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений», - уточнили в госкомпании.

Собеседник на рынке пояснил ТАСС, что раньше доставка шла через экспресс-перевозчиков, но у них была ограничена сеть приема по США. Возобновление же приостановленного импорта «позволит охватить всю территорию страны», отметил он.

Ранее почтовый импорт из США составлял более 50 т в месяц. В основном это товары электронной коммерции — одежда, обувь, электроника, БАДы.