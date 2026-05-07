Критическая роль Турции в европейской безопасности Турецкая оборонная модель дает чрезвычайно эффективные результаты. НАТО, по сути, следует учиться у Турции - Экономист Chatham House Тимоти Эш

В период, когда глобальный баланс безопасности вновь претерпевает изменения, оборонный потенциал Европы, будущее НАТО и место оборонной промышленности Турции в этой системе стали темами международной панели, прошедшей в рамках SAHA 2026.

Международная выставка оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA 2026 проходит в Стамбульском выставочном центре при организации SAHA Istanbul — крупнейшего в Турции и Европе кластера оборонной, авиационной и космической промышленности.

В рамках выставки, глобальным коммуникационным партнером которой выступает агентство «Анадолу», состоялась панель «Сотрудничество оборонной промышленности в трансатлантической экосистеме безопасности: развитие возможностей НАТО и возможности совместного производства в рамках европейского механизма SAFE». Выступившие на ней эксперты и официальные лица подчеркнули, что потенциал оборонной промышленности Турции будет играть критически важную роль в новой архитектуре безопасности Европы.

В панели приняли участие партнер Digital Transformation Capital Partners (DTCP) Оле Агирре, экономист Chatham House Тимоти Эш и министр оборонных закупок Канады Стивен Фур.

Тимоти Эш заявил, что действующая система оборонных закупок НАТО не отвечает требованиям времени, а трансформация оборонной промышленности Турции стала важным примером для альянса.

«Турция из-за трудностей в отношениях с партнерами по НАТО и санкций была вынуждена развивать собственную систему. Но картина, которая сегодня здесь сложилась, поистине впечатляющая. Посмотрите на дальнобойные ракеты, разработанные ROKETSAN. То, что делает Baykar, действительно выходит за рамки обычного. Европейская оборона сегодня имеет крайне фрагментированную и неэффективную структуру. В то же время турецкая более автономная оборонная модель, сосредоточенная в рамках одной страны, дает чрезвычайно эффективные результаты. НАТО, по сути, следует учиться у Турции», * отметил он.

По словам Эша, в предстоящий период наиболее эффективными военными силами Европы станут Финляндия, Германия, Польша, Украина и Турция. Он отметил, что будущий оборонный каркас Европы будет формироваться вокруг таких стран, как Турция.

Акцент на совместном производстве и промышленном сотрудничестве

Министр оборонных закупок Канады Стивен Фур заявил, что скорость в оборонной сфере стала критически важным фактором, а разрыв между циклом разработки технологий и классическими процессами закупок продолжает увеличиваться.

«Когда технологический цикл сокращается, а процессы закупок затягиваются, на выходе появляются медленные системы, которые уже не имеют практического значения на поле боя», - сказал Фур. По его словам, именно поэтому Канада полностью изменила свою систему оборонных закупок.

Подчеркнув открытость к сотрудничеству с Турцией, Фур отметил, что турецкие компании оборонной промышленности обладают значительными возможностями.

«В Турции есть очень сильные компании. Мы видим здесь серьезную синергию. У нас нет роскоши в виде 15 лет на самостоятельную разработку всего необходимого. Поэтому мы должны быстро действовать вместе с надежными партнерами. Совместное производство и промышленное сотрудничество в предстоящий период будут приобретать все большее значение», - сказал он.

Подход к Турции в европейской экосистеме безопасности должен измениться

Партнер DTCP Оле Агирре также заявил, что подход к Турции в европейской экосистеме безопасности должен измениться.

«Европа не готова к цифровой трансформации. Европе нужна Турция. Я много лет работаю с турецкой оборонной промышленностью и крайне впечатлен развитием, которое наблюдается в Турции. Война в Украине показала нам, что действующие стандарты НАТО недостаточны перед лицом реальности на поле боя. Мы увидели в Украине, что стандарты НАТО не соответствуют реальности войны. Эта система должна измениться», - заявил Агирре.

Он отметил, что в будущей военной среде определяющими факторами станут данные, искусственный интеллект, сенсорные сети и цифровая инфраструктура.