«Газпром» и Китай обсуждают новые возможности в сфере экспорта газа «Китай деятельно подтверждает свою заинтересованность в этом», - глава холдинга Алексей Миллер

Российская корпорация «Газпром» и Китай обсуждают новые возможности поставок газа. Об этом заявил глава холдинга Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров компании.

«В 2025 году мы с китайскими партнерами договорились об увеличении поставок по-восточному и дальневосточному маршруту, и предметно обсуждаем новые возможности в сфере экспорта природного газа. И при этом Китай деятельно подтверждает свою заинтересованность в этом», - сказал Миллер, слова которого цитируют российские СМИ.

Глава холдинга отметил, что в 2025 году «Газпром» стал крупнейшим экспортером газа в Китай, а также назвал его самым перспективным рынком в мире. «Поставки по восточному маршруту газопроводу «Сила Сибири» в отчетном году увеличены на четверть по сравнению с 2024 годом, в Китай поставлено 38,8 млрд куб м газа - это на 800 млн куб. м выше наших первоначальных контрактных обязательств», - указал он.

Кроме того, Миллер оценил запасы газа в российской Арктике.

«Арктический шельф России содержит богатейшие начальные суммарные ресурсы газа. По последним данным, они оцениваются в 100 трлн куб. м. «Газпром» год за годом наращивает минерально-сырьевую базу в арктическом регионе, тем самым мы внесли серьезный вклад в повышение энергетической безопасности России и сегодня и, что важно, на будущее», - сказал он.

По его словам, в части геологоразведки «Газпром» получил наиболее существенные результаты в 2025 году на российском арктическом шельфе. «Увеличили разведанные запасы на Ледовом месторождении в Баренцевом море и на Ленинградском месторождении в Карском море», - отметил он.

Глава холдинга также заявил о рекордном мировом потреблении газа в 2025 году.

«Мировое потребление газа в 2025 году достигло нового исторического максимума в 4,3 трлн куб. м. К середине столетия этот показатель вырастет более чем на 30%, до 5,7 трлн кубометров. Доминирующая роль в формировании спроса будет принадлежать новым центрам экономического роста, которым потребуется больше энергии. К 2050 году около 70% потребления газа будет сосредоточено в странах глобального Юга», - считает он.