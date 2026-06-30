В Киеве рассчитывают, что поддержка Сеула поможет Украине усилить устойчивость энергетической инфраструктуры в зимний период

Южная Корея продолжит гуманитарную помощь Украине В Киеве рассчитывают, что поддержка Сеула поможет Украине усилить устойчивость энергетической инфраструктуры в зимний период

Южная Корея подтвердила готовность продолжить оказание гуманитарной помощи Украине. Об этом заявила пресс-служба МИД Украины во вторник, 30 июня.

Сибига также сообщил о том, что передал южнокорейским партнерам перечень потребностей Украины для подготовки к предстоящей зиме.



По его словам, в Киеве рассчитывают, что поддержка Сеула поможет Украине усилить устойчивость энергетической и социальной инфраструктуры на фоне подготовки к зимнему периоду.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что стороны также работают над организацией встречи президентов Украины и Республики Корея.

Глава МИД Украины находится с официальным визитом в Республике Корея. Это первый визит главы МИД Украины в Южную Корею за последние 11 лет. В рамках поездки Сибига встретился в Сеуле с министром иностранных дел Республики Корея Чо Хёном.



Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, поддержку Украины, вопросы восстановления страны, а также углубление сотрудничества в сфере безопасности.

В ходе визита Сибига также принял участие в круглом столе с участием представителей украинских и южнокорейских компаний, который прошел на базе государственной корпорации Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation.



В повестке переговоров, помимо гуманитарной помощи и подготовки Украины к зиме, также значатся вопросы энергетики, инфраструктуры, логистики и координации дальнейших контактов между Киевом и Сеулом.