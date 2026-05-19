Энергетика и торговля станут главными темами переговоров Путина в КНР

В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай 19–20 мая, как ожидается, на повестку дня будут вынесены новые соглашения в связи с быстро растущими в последние годы торговыми отношениями и энергетическим сотрудничеством двух стран.

Согласно информации, собранной «Анадолу», объем товарооборота между РФ и Китаем после начала российско-украинского конфликта и введения санкций со стороны западных стран стремительно вырос. В 2023 году этот показатель увеличился на 26,3%, достигнув 240 млрд долларов, а в 2024 году превысил 244 млрд долларов, установив рекордный показатель.

В 2025 году торговый оборот двух стран сократился на 6,9% до 228,1 млрд долларов, однако в первые месяцы текущего года вновь был зафиксирован уверенный рост двусторонней торговли.

По данным Главного таможенного управления Китая, объем торговли между Россией и Китаем в период с января по апрель вырос на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 85,24 млрд долларов. При этом китайский экспорт в Россию увеличился на 23,1% — до 37,83 млрд долларов, а российский экспорт в Китай вырос на 17% — до 47,41 млрд долларов.

В российском экспорте в Китай основную долю занимают нефть, природный газ и уголь. Медь, пиломатериалы, топливо, морепродукты и сельскохозяйственная продукция также входят в число значимых позиций. Китайский экспорт в Россию, в свою очередь, включает автомобили, тракторы, компьютеры, смартфоны, промышленное оборудование и потребительские товары.

Ожидается, что одним из ключевых вопросов визита станет сотрудничество в энергетической сфере. По данным Главного таможенного управления Китая, в 2025 году Россия поставила Китаю 101 млн тонн нефти и 49 млрд кубометров природного газа (включая трубопроводный газ и СПГ).

Девятого мая Путин заявил, что Россия и Китай близки к тому, чтобы сделать серьезный и основательный шаг в нефтегазовой сфере. «Согласованы практически все основные вопросы», - заявил глава государства.

В то же время некоторые российские чиновники указывают, что экономика России, испытывающая трудности из-за санкций и ограниченного доступа к западным рынкам и технологиям, делает Китай все более критически важным партнером не только для экспорта энергоносителей, но и для импорта и промышленных поставок, что увеличивает риски зависимости.

Особое внимание уделяется растущему присутствию китайских компаний на российском рынке автомобилей, электроники, промышленного оборудования и некоторых промежуточных товаров, что укрепляет зависимость Москвы в экономических отношениях с Пекином.

Китай — ключевой рынок для российской энергетики

Среди ключевых энергетических проектов выделяется газопровод «Сила Сибири — 2», по которому планируется транспортировка российского газа в Китай через Монголию.

В сентябре 2025 года российская энергетическая компания «Газпром» подписала с Китаем меморандум о взаимопонимании по данному газопроводу и транзитной линии «Союз-Восток», которая пройдет по территории Монголии.

Также была достигнута договоренность об увеличении ежегодных поставок газа в Китай по действующему газопроводу «Сила Сибири» с 38 до 44 млрд кубометров, а по строящемуся дальневосточному маршруту — с 10 до 12 млрд кубометров.

В финансовой сфере две страны в последние годы усилили использование каналов расчетов в обход доллара и евро из-за западных санкций. Министр финансов России Антон Силуанов в ноябре 2025 года сообщил, что 99,1% расчетов в торговле между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях.

В сфере логистики Дальний Восток России стал одним из ключевых транзитных узлов в торговле с Китаем. Объем внешнеторговых грузоперевозок через пограничные переходы и порты между двумя странами в 2024 году вырос на 9%, достигнув 176 млн тонн.

Объем грузоперевозок автомобильным транспортом вырос до 45,9 млн тонн, а в 2024 году по мостам «Благовещенск — Хэйхэ» и «Нижнеленинское — Тунцзян», открытым в 2022 году, было перевезено 6,2 млн тонн грузов.

Китайские автомобили доминируют на российском рынке

Сельскохозяйственная и продовольственная продукция также стала одной из быстрорастущих сфер в торговле в последние годы.

Согласно заявлению Россельхознадзора, в 2025 году Россия увеличила экспорт мяса в Китай на 19,1%, доведя его до 253,8 тысячи тонн, а поставки свинины и субпродуктов — почти вдвое.

В автомобильной сфере Китай стал одним из ключевых поставщиков на российском рынке, откуда ушли западные компании, однако этот импульс замедлился в 2025 году.

Экспорт китайских легковых автомобилей в Россию в 2025 году сократился на 42% — до 632,3 тыс. единиц. Тем не менее, Россия остается одним из крупнейших рынков для китайских автомобилей в стоимостном выражении, импорт составил 8,46 млрд долларов.

Ожидается, что визит Путина в Китай будет иметь важное значение для возобновления роста торгового оборота, который замедлился в 2025 году, заключения новых долгосрочных контрактов на поставки энергоносителей, расширения расчетов в национальных валютах и ускорения логистических проектов на Дальнем Востоке.​​​​​​​

