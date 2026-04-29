Экс-президент Германии: У Турции есть множество преимуществ Германия стремится использовать стратегические преимущества Турции на фоне смещения логистики к Средиземноморью и роста загрузки портов - Кристиан Вульф

Мир нуждается в Турции больше, чем Турция нуждается в мире. Об этом заявил бывший президент Германии Кристиан Вульф.

«Мы пожимаем руки туркам. Мы пожимаем руки Турции, и при этом имидж Германии в Турции по-прежнему остается крайне позитивным. В таких условиях нам необходимо использовать потенциал отношений между Турцией и Германией», - сказал он.

Выступая на заседании Совета директоров Германо-турецкого делового совета, Вульф отметил, что Германия является важнейшим торговым партнером Турции.

По его словам, Турция и Германия обладают значительным потенциалом, а цель встречи заключается в том, чтобы открыто обсудить возможности сотрудничества, определить их и использовать существующий потенциал.

«У Турции есть множество преимуществ. Мы наблюдаем, как цепочки поставок смещаются от Ормузского пролива к портам Средиземноморья. В средиземноморских портах наблюдается высокая загруженность. Именно здесь проявляется геополитическое и стратегическое преимущество Турции. Наряду с другими факторами, здесь сравнительно ниже затраты на персонал. Германия хочет воспользоваться этими возможностями», - заявил он.

Бывший президент Германии также отметил, что в мире уже слишком много кризисов и войн, и времена, когда говорили, что «у Германии нет никаких проблем», остались в прошлом. По его словам, у Германии сегодня также есть свои трудности, решением которых страна сейчас занимается.

Он добавил, что именно поэтому данные дискуссии продолжаются во внутренней политике Германии, а нынешний глобальный кризис одновременно открывает и новые возможности. В этом контексте, подчеркнул Вульф, Турция будет играть очень важную роль в мире.

- Главная тема современного мира - неопределенность

Председатель Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Наиль Олпак, в свою очередь, подчеркнул, что наиболее заметной темой в мире сегодня является неопределенность.

Коснувшись доклада «Будущее турецко-германского сотрудничества», Олпак отметил, что подобные доклады не готовятся за несколько дней. «В ходе этой работы появилась возможность дополнить ряд направлений. Согласно выводам отчета, при развитии сотрудничества в определенных сферах товарооборот в среднесрочной перспективе может увеличиться с 60 млрд евро до 125 млрд евро, а в течение 10 лет и в более долгосрочном периоде — достичь 250 млрд евро», - подчеркнул он.

По словам Олпака, в ходе обсуждений рассматривались вопросы климата и энергетики, при этом одним из ключевых направлений стал подход к нулевому уровню выбросов углерода. Он отметил, что понятие конкурентоспособности также претерпевает изменения.

«Если раньше мы говорили о конкурентоспособности по цене, качеству, сервису и дизайну, то теперь появилось и новое понятие — конкурентоспособность с точки зрения надежности и безопасности», - сказал он.

Олпак также сообщил, что Германия является крупнейшим в Европе производителем и сборщиком текстильных отходов.

«В этой связи мы оцениваем, каким образом можем интегрировать этот процесс в Турции совместно с частным сектором», - отметил он.

Еще одним важным направлением, по словам главы DEİK, является взаимное увеличение инвестиций между двумя странами.

Он также указал, что среди приоритетных тем выделяется расширение сферы медицинских услуг.

«Рост благосостояния, а вместе с ним и увеличение расходов на здравоохранение показывают, что это действительно очень перспективная сфера», - заявил Олпак.

- Мир переживает период глубокой неопределенности

Председатель Турецко-германского делового совета DEİK Мехмет Али Ялчындаг отметил стратегическую значимость Германии как для Турции, так и для ЕС.

«Мы стремились ускорить интеграцию турецкого и немецкого бизнес-сообществ, консолидировать концентрацию немецкого бизнеса в двух странах и вместе с нашим близким другом Германией двигаться по пути к Европейскому союзу. Однако после выхода на политическую сцену президента США Дональда Трампа мы решили ускорить реализацию этой идеи», - сказал он.

По его словам, в этих условиях более тесное сотрудничество с близкими и надежными регионами становится уже не выбором, а необходимостью.

«Именно поэтому мы, как представители делового мира, убеждены, что нашей конечной целью ради общего и процветающего будущего должно стать полноправное членство Турции в Европейском союзе», - подчеркнул Ялчындаг.