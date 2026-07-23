Экстремальная жара в Европе «испаряет» водные ресурсы континента Риск интенсивного испарения воды вследствие экстремальной жары увеличился примерно в 80 раз

На фоне усиливающейся экстремальной жары в Европе засуха становится все более интенсивной, пересыхают почвы, а запасы воды на континенте стремительно сокращаются.

Согласно анализу международной научной инициативы (WWA), изменение климата, вызванное деятельностью человека, делает волны жары все более интенсивными, а повышение температуры усугубляет условия засухи.

Вопреки тому, что лето еще не достигло середины, аномальная жара и засушливая погода уже привели к потерям в сельском хозяйстве, увеличению числа лесных пожаров и рекордному снижению уровня воды в реках.

Во Франции фермеры столкнулись с худшим урожаем кукурузы за последние 50 лет, а в Румынии засуха уничтожила более миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.

Обмеление крупных рек, в свою очередь, нарушает морские и речные перевозки и создает угрозу для производства электроэнергии.

По данным WWA, из-за изменения климата вероятность возникновения сельскохозяйственной засухи в Западной Европе увеличилась в пять раз. В Восточной Европе, где засушливые условия сохраняются уже шесть месяцев, вероятность почвенной засухи выросла в 11 раз.

При этом риск интенсивного испарения воды вследствие экстремальной жары увеличился примерно в 80 раз.

В Восточной Европе средний потенциал испарения, обусловленный высокими температурами, в январе-июне оказался примерно в 40 раз выше из-за изменения климата.

Между тем исследователи отмечают, что усиление климатических изменений изменило сами пороги засухи. Если бы нынешний дефицит осадков наблюдался в прошлом, последствия были бы менее серьезными. Однако из-за повышения температуры почва теряет влагу значительно быстрее, что делает нынешнюю засуху гораздо более разрушительной.

Ухудшение ситуации приводит к потерям урожая, снижению уровня рек и дополнительной нагрузке на энергетические системы, а также создает риск роста цен на основные продукты питания. Наиболее уязвимыми в этой ситуации остаются домохозяйства с низким уровнем дохода.

Климатолог Королевского метеорологического института Нидерландов (KNMI) Сара Кью заявила, что климат Европы стремительно меняется.

«Хотя характер выпадения осадков по-прежнему различается в зависимости от региона, наши данные показывают, что экстремальная жара стала главным фактором засухи на континенте. По сравнению с миром без изменения климата мы наблюдаем, что вода значительно быстрее испаряется из почвы и рек. Это превращает периоды засухи, которые раньше могли оставаться управляемыми, в серьезные климатические кризисы», — сказала она.

Исследователь Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона Мариам Захария, в свою очередь, напомнила, что глобальная температура уже повысилась на 1,4 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

По ее словам, если глобальные выбросы приведут к повышению температуры на 2,8 градуса, вероятность столь интенсивного испарения увеличится еще вдвое, а подобные засухи могут стать новой нормой.

Без быстрого и масштабного сокращения выбросов Европа движется к будущему, в котором экстремально жаркие и засушливые лета будут повторяться все чаще, - предупредила Захария.