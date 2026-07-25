Турция в январе-июне текущего года экспортировала больше всего цитрусовых в Ирак, Россию, Украину, Польшу и Румынию

Экспорт цитрусовых из Турции в первом полугодии года превысил $911 млн Турция в январе-июне текущего года экспортировала больше всего цитрусовых в Ирак, Россию, Украину, Польшу и Румынию

Турция в первом полугодии 2026 года экспортировала цитрусовые на сумму 911 млн 35 тыс. долларов.

Согласно данным Союзов экспортеров Средиземноморья, в январе-июне 2026 года за рубеж было поставлено 807 тыс. 114 тонн цитрусовых.

Если за первое полугодие прошлого года объем экспорта отрасли составил 518 млн 768 тыс. долларов, то за аналогичный период текущего года этот показатель увеличился до 911 млн 35 тыс. долларов.

Наибольшую долю экспорта составили мандарины — 532 млн 309 тыс. долларов. Далее следуют лимоны — 213 млн 383 тыс. долларов, апельсины — 110 млн 430 тыс. долларов, грейпфруты — 54 млн 659 тыс. долларов и другие виды цитрусовых.

В число ведущих экспортеров турецких цитрусовых в рассматриваемый период вошли Ирак, Россия, Украина, Польша и Румыния.

За указанный период экспорт цитрусовых в Ирак составил 357 млн 289 тыс. долларов, Россию — 235 млн 615 тыс. долларов, Украину — 47 млн 288 тыс. долларов, Польшу — 41 млн 203 тыс. долларов и Румынию — 36 млн 265 тыс. долларов.

«Наша продукция востребована на рынках»

В беседе с корреспондентом «Анадолу» заместитель председателя Национального совета по цитрусовым Кемаль Качмаз сообщил, что продажа цитрусовых имеет стратегическое значение для турецкого экспорта свежих овощей и фруктов.

По его словам, турецкие цитрусовые выделяются высоким качеством продукции, производственными стандартами и упаковкой, благодаря чему отрасль продемонстрировала значительные экспортные показатели в первом полугодии.

Качмаз отметил, что выращенные в Турции цитрусовые пользуются спросом на многих зарубежных рынках.

«В первом полугодии прошлого года мы заработали 518 млн долларов экспортной выручки. За аналогичный период этого года объем экспорта достиг 911 млн 35 тыс. долларов. Это свидетельствует о популярности нашей продукции на рынках благодаря своему качеству, вкусу и аромату», — сказал он.

Качмаз подчеркнул, что, несмотря на глобальные трудности, результаты экспорта за январь-июнь вызывают только положительные эмоции.

Он напомнил, что новый сезон цитрусовых начинается в сентябре-октябре.

«Мы ожидаем увеличения объемов производства в новом сезоне. Цветение проходит очень хорошо. Если не будет экстремальной жары и других природных катаклизмов, рассчитываем на высокий урожай и в этом году. Мы также наблюдаем улучшение качества продукции. Кроме того, важным фактором стал переход нашей страны на методы биологической защиты растений. Отныне у нас больше нет проблем с остатками пестицидов. Это один из ключевых факторов развития экспорта цитрусовых. Мы уверены, что турецкий сектор цитрусовых сохранит свои позиции на мировых рынках и благодаря проводимой работе сможет еще больше увеличить объемы экспорта», - заключил Качмаз.