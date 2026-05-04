Экспорт Турции в страны ЕС за первые четыре месяца превысил 35 млрд долларов

Согласно данным, обобщенным корреспондентом «Анадолу» на основе информации Совета экспортеров Турции (TİM), экспорт Турции за первые четыре месяца года вырос на 3 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достиг 88 миллиардов 630 миллионов долларов.

В указанный период экспорт в страны ЕС вырос на 6,31%, составив 35 млрд 225 млн долларов.

Наибольший объем экспорта в ЕС пришелся на автомобильную промышленность — 10 млрд 284 млн долларов, за ней следуют химические вещества и изделия — 4 млрд 621 млн долларов, затем шли готовая одежда и швейные изделия — 3 млрд 176 млн долларов, черные и цветные металлы — 2 млрд 681 млн долларов, электротехника и электроника — 2 млрд 610 млн долларов, сталь — 2 млрд 230 млн долларов, а также машины и механизмы — 1 млрд 342 млн долларов. Доля этих секторов в общем объеме экспорта в страны ЕС составила 30,49%.

В период с января по апрель наибольший объем экспорта среди стран ЕС пришелся на Германию. Экспорт в эту страну вырос на 7,2% и достиг 6 млрд 769 млн долларов. За Германией следовали Италия с 4,5 млрд долларов, Испания с 3,5 млрд долларов, Франция с 3 млрд 484 млн долларов и Румыния с 2 млрд 443 млн долларов.

Турция занимает пятое место среди крупнейших торговых партнеров ЕС

Председатель Стамбульской торговой палаты (ИТО) Шекиб Авдагич в интервью «Анадолу» отметил, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Анкары, а Турция, в свою очередь, занимает пятое место среди крупнейших торговых партнеров Европейского союза.

Подчеркнув, что углубление экономической интеграции между Турцией и ЕС стало не только торговой, но и геоэкономической необходимостью, Авдагич продолжил: «В период перестройки глобальных цепочек поставок более тесная интеграция Турции в европейскую производственную экосистему принесет обоюдную выгоду обеим сторонам».

Он отметил важность развития более тесного сотрудничества между Турцией и ЕС в таких областях, как «зеленый» переход, цифровизация и трансформация промышленности: «Совместные шаги в этих областях не только повысят конкурентоспособность, но и заложат основу для устойчивого роста».

Турция — надежный центр производства и поставок для Европы

Шекиб Авдагич подчеркнул, что партнерство между Турцией и ЕС имеет чрезвычайно важное значение с экономической точки зрения,. По его словам, Турция является надежным центром производства и поставок для Европы.

Отметив, что ЕС является основным источником импорта высокотехнологичной продукции, оборудования и капитальных товаров в Турцию, глава Торговой палаты добавил: «Эта взаимная зависимость свидетельствует о том, что наши отношения построены на устойчивой и стратегической основе. Турция не только продает товары в ЕС, но и вносит прямой вклад в конкурентоспособность Европы благодаря совместным производственным цепочкам».

Авдагич, указав на важность включения Турции в рамки Таможенного союза в категорию «Произведено в ЕС (Made in EU)», пояснил: «Первый этап в законопроекте прошел успешно. Теперь нас ждет нелегкий путь на этапах рассмотрения в комиссии и парламенте. Если эта основа не будет подтверждена, производственные сети «Made in EU» создают риск формирования конкурентного преимущества в ущерб Турции».

Он подчеркнул, что обновление Таможенного союза является для Турции обязательным условием.

«В период, когда ЕС подписывает соглашения о свободной торговле с Индией и МЕРКОСУР, Турция должна подчиняться режиму ЕС не только в сфере импорта, но и в сфере экспорта. Этот вопрос имеет приоритет даже перед вопросом о безвизовом режиме», - подчеркнул он.