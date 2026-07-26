а январь–июнь Турция поставила в Сирию более 3,1 млн тонн продукции

Экспорт Турции в Сирию за первое полугодие 2026 года вырос на 26,4% а январь–июнь Турция поставила в Сирию более 3,1 млн тонн продукции

Экспорт Турции в Сирию в январе–июне 2026 года вырос на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1 млрд 284 млн 328 тыс. долларов.

Как сообщает корреспондент АА со ссылкой на данные Совета экспортеров Турции (TİM), за первые шесть месяцев года в Сирию было поставлено 3 млн 182 тыс. 61 тонна продукции. Объем экспорта в количественном выражении увеличился на 36,6% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Наибольший объем поставок в Сирию пришелся на продукцию мукомольной промышленности — 103 млн 879 тыс. долларов. Далее следуют экспорт цемента на сумму 102 млн 256 тыс. долларов, а также электротехнической продукции и энергетических товаров — 80 млн 107 тыс. долларов.

Особое внимание привлек рост экспорта цемента, который увеличился на 116,8%.

Доля Юго-Восточной Анатолии в общем объеме экспорта Турции в Сирию составила 461 млн 823 тыс. долларов. Экспорт региона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 34,6% в количественном выражении и на 11,4% в стоимостном.

Рост экспорта в Сирию продолжается

Член правления Совета экспортеров Турции и глава сирийского направления TİM Джелал Кадоооглу заявил, что 2025 год завершился ростом экспорта на сирийский рынок примерно на 70%, а в 2026 году эта тенденция продолжается.

По его словам, интеграция банковской системы в международную финансовую систему, улучшение условий безопасности, а также подготовка к полноценному запуску пограничных переходов Ислахие и Нусайбин окажут положительное влияние на развитие торговли.

«Позитивные шаги, предпринятые руководством двух стран на взаимной основе, укрепляют наши цели относительно общего будущего», — сказал Кадоооглу.

Он отметил, что после вступления в силу в июне нового указа в Сирии, согласно которому были обновлены таможенные пошлины более чем на тысячу товаров, Турция рассчитывает на пересмотр этих ставок в соответствии с общей торговой стратегией двух стран.

Кадоооглу подчеркнул, что высокие тарифы на отдельные группы товаров значительно увеличивают экспортные расходы.

По его словам, таможенные пошлины, достигающие 1000 долларов за тонну, вместе с дополнительными расходами создают около 25 тысяч долларов затрат для грузового автомобиля вместимостью 20 тонн.

Он заявил, что снижение этой нагрузки до разумного уровня путем взаимного диалога позволит увеличить экспортный потенциал Турции и обеспечит Сирии более доступный доступ к необходимой продукции.

Кадоооглу также отметил важность пересмотра таможенных тарифов в соответствии с общими интересами двух стран и восстановления действия соглашения о свободной торговле для того, чтобы сделать двустороннюю торговлю более предсказуемой и устойчивой.