Экспорт турецкой рыбной продукции превысил $2,2 млрд

Экспорт турецкой рыбной продукции продолжает расти. В прошлом году Турция поставила продукцию водного промысла в 133 страны на сумму более 2,2 млрд долларов.

Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Турции.

В ведомстве отметили, что экспорт продукции из «Голубой родины» на мировые рынки уверенно растет, а Турция укрепляет свои позиции в отрасли благодаря производственным мощностям, высокому качеству продукции и успешным экспортным показателям.

Согласно международным данным, мировой экспорт продукции водного промысла увеличился с 167,9 млрд долларов в 2021 году до 186 млрд долларов по итогам 2025 года, что соответствует росту примерно на 11%.

При этом экспорт турецкой рыбной продукции за тот же период вырос примерно на 64% — с 1,38 млрд долларов до более чем 2,2 млрд долларов.

В министерстве подчеркнули, что в 2025 году экспорт сектора увеличился на 10,9% по сравнению с предыдущим годом и превысил отметку в 2,2 млрд долларов. За аналогичный период мировой экспорт продукции водного промысла вырос на 7% — со 172 млрд до примерно 186 млрд долларов.

«Наш сектор водного промысла, привлекающий внимание своими производственными возможностями, качественной инфраструктурой и экспортными результатами, продолжает вносить значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, реализацию стратегии устойчивого производства и достижение экспортных целей. Министерство торговли и впредь будет решительно поддерживать повышение конкурентоспособности отрасли на международных рынках, укрепление позиций наших экспортеров и рост сектора с высокой добавленной стоимостью», — говорится в заявлении.