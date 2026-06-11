Турция за первые пять месяцев года экспортировала 3 097 тонн меда

Экспорт турецкого меда за пять месяцев года превысил $13,5 млн Турция за первые пять месяцев года экспортировала 3 097 тонн меда

Объем экспорта меда из Турции в январе–мае текущего года достиг 13 млн 520 тыс. 730 долларов.



В беседе с агентством «Анадолу» председатель правления Союза экспортеров Восточного Причерноморья Сельчук Искендер сообщил, что Турция за первые пять месяцев года экспортировала 3 097 тонн меда.



По его словам, поставки были осуществлены в 35 стран мира.



Искендер отметил, что в число крупнейших импортеров турецкого меда в этот период вошли США, Великобритания и Германия.

«В январе–мае экспорт меда в США из Турции составил 4 млн 408 тыс. 892 доллара, в Великобританию - 1 млн 999 тыс. 247 долларов, а в Германию - 1 млн 395 тыс. 404 доллара», - сказал он.



Председатель Союза экспортеров Восточного Причерноморья также сообщил о расширении списка стран и географии поставок. По его словам, число стран, импортирующих турецкий мед, постоянно растет.



Искендер также выразил уверенность, что в ближайшие месяцы показатели объемов экспорта продолжат увеличиваться.