Крупнейшими импортерами турецкого лосося за этот период стали Россия, Беларусь и США

Экспорт турецкого лосося в первом полугодии года составил $201,8 млн Крупнейшими импортерами турецкого лосося за этот период стали Россия, Беларусь и США

Объем экспорта турецкого лосося за первые шесть месяцев 2026 года составил 201 млн 849 тыс. 494 доллара. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на данные Союза экспортеров Восточного Причерноморья (DKİB).

Согласно данным DKİB, турецкий лосось, который после достижения определенного веса на рыбоводческих хозяйствах во внутренних водоемах выращивается в морских садках в Черном море, в январе-июне поставлялся в 30 стран.

За первые шесть месяцев года Турция экспортировала 30 тыс. 415 тонн лосося на сумму 201 млн 849 тыс. 494 долларов.

Крупнейшими импортерами турецкого лосося за этот период стали Россия, Беларусь и США.

В Россию в рассматриваемый период было поставлено продукции на сумму 129 млн 492 тыс. 428 долларов, в Беларусь — на 31 млн 997 тыс. 888 долларов и в США — на 7 млн 478 тыс. 206 долларов.

«Во втором полугодии намерены сохранить темпы роста экспорта»

Председатель Комитета по сектору водных биоресурсов DKİB Хасан Кузуоглу сообщил корреспонденту «Анадолу» , что результаты экспорта за первые шесть месяцев года являются обнадеживающими для отрасли.

По его словам, интерес к турецкому лососю на международных рынках растет с каждым годом, а отрасль рассчитывает сохранить такие темпы и во втором полугодии.

«Наряду с увеличением нашей доли на существующих рынках мы продолжаем устанавливать контакты с покупателями в странах Юго-восточной и Восточной Азии, Персидского залива и Европы. Наша цель — укрепить наш сектор, сделать его более конкурентоспособным и устойчивым за счет диверсификации рынков», — сказал он.

Кузуоглу подчеркнул, что Россия остается крупнейшим рынком сбыта турецкого лосося.

«Мы продолжаем продвижение продукции и торговую деятельность на альтернативных рынках. Особенно высокий потенциал роста мы видим в странах Азии и Европы», — добавил он.

По словам Кузуоглу, турецкий лосось в последние годы стал одним из ключевых экспортных товаров рыбной отрасли, внося значимый вклад в производство, занятость и экспортный потенциал страны, и прежде всего в Черноморском регионе.

При отсутствии серьезных негативных факторов отрасль рассчитывает превзойти показатели прошлого года как по объемам производства, так и по экспорту, - заключил он.