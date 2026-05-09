Экспорт Китая, несмотря на последствия войны на Ближнем Востоке, продемонстрировал значительный рост Профицит внешней торговли, составивший в апреле 84,8 млрд долларов, значительно вырос по сравнению 51,1 млрд долларов в марте

В апреле, когда в мировой экономике стали ощущаться последствия обострения конфликта на Ближнем Востоке, вызванного нападениями США и Израиля на Иран и ответными ударами Ирана, экспорт Китая продемонстрировал высокие показатели и достиг рекордного месячного уровня.

Генеральное таможенное управление Китая обнародовало данные по внешней торговле за период до апреля 2026 года. В этот период экспорт Китая вырос на 14,1% в годовом исчислении до 359,4 млрд долларов, а импорт — на 25,3% до 274,6 млрд долларов.

Профицит внешней торговли, составивший в апреле 84,8 млрд долларов, значительно вырос по сравнению с профицитом в 51,1 млрд долларов в марте.

В период, когда в мире растут цены на энергоносители, сырье и транспортные расходы из-за войны на Ближнем Востоке и перебоев в Ормузском проливе, экспорт Китая достиг рекордного месячного уровня, продемонстрировав устойчивость к колебаниям в мировой экономике.

Рост экспорта превысил мартовский годовой показатель в 2,5%, а рост импорта, хотя и остался ниже мартовского показателя в 27,8%, продолжил набирать обороты.



На рост импорта повлиял рост цен на энергоносители и сырье. За этот период Китай импортировал 38,4 млн тонн нефти. Хотя объем импорта нефти сократился на 20 %, его стоимость выросла на 13,2 %.



Судоходство в Ормузском проливе было прекращено из-за войны



Война на Ближнем Востоке привела к значительной остановке судоходства в Ормузском проливе, который является критически важным транзитным коридором для мировой торговли товарами и энергоресурсами.



Ормузский пролив, через который углеводородные ресурсы Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Кувейта, Катара, Ирака и Ирана поступают на мировые рынки, является основным маршрутом примерно 25% мировой торговли нефтью, примерно 20% торговли сжиженным природным газом и примерно 30% торговли удобрениями.



Около 45% импортируемой Китаем нефти и 30% сжиженного природного газа поступают в страну через Персидский залив и Ормузский пролив.



Перебои в танкерном движении в проливе привели к сбоям в мировых поставках нефти и росту цен на нефть.