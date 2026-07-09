Специалист EUISS заявил, что Анкара укрепила свои позиции в альянсе после саммита НАТО в Анкаре

Эксперт: роль Турции в НАТО усилилась благодаря отношениям с США и развитию оборонпрома Специалист EUISS заявил, что Анкара укрепила свои позиции в альянсе после саммита НАТО в Анкаре

Эксперт Европейского института исследований безопасности (EUISS) по вопросам обороны доктор Джузеппе Спатафора заявил, что Турция укрепила свои позиции внутри НАТО благодаря улучшению отношений с США и растущей роли турецкой оборонной промышленности.

В интервью агентству Anadolu после 36-го саммита НАТО в Анкаре Спатафора отметил, что главной целью встречи было выполнение обязательств по увеличению расходов на оборону и инвестициям в оборонную промышленность, принятых на саммите в Гааге.

По его словам, наиболее заметным нововведением саммита стал Форум оборонной промышленности НАТО.

«Форум оборонной промышленности проводился и на прошлогоднем саммите, однако в этом году он получил гораздо большее значение. Были объявлены оборонные соглашения примерно на 50 млрд долларов», — сказал эксперт.

При этом Спатафора отметил, что политический фон саммита оказался осложнён из-за заявлений президента США Дональда Трампа, которые вызвали новые дискуссии о единстве среди союзников.

Однако, по его словам, разногласия не нашли отражения в итоговом документе, и НАТО, по крайней мере на официальном уровне, сохранило единую позицию.

«Роль Турции в НАТО могла усилиться»

Оценивая позицию Турции на саммите, Спатафора отметил, что в последнее время между Анкарой и Вашингтоном сформировалась более позитивная атмосфера.

Он напомнил, что Трамп подчеркнул своё уважение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и указал на возможность новых шагов для возвращения Турции в программу истребителей F-35.

«Похоже, что в двусторонних отношениях между Турцией и США произошло улучшение. Трамп заявил, что приехал на саммит в том числе из-за уважения к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. На пресс-конференции он также сообщил, что предпринимаются шаги для возвращения Турции в программу F-35. Учитывая, что турецкая оборонная промышленность сильно выделялась на протяжении всего саммита, я думаю, что роль Турции внутри НАТО могла усилиться», — отметил эксперт.

Спатафора также указал на активизацию контактов Турции с европейскими странами в сфере обороны.

«Похоже, что Турция и Великобритания готовятся подписать оборонное партнёрство. Участие Еврокомиссии в переговорах также является ещё одним показателем того, что Турция развивает более тесные отношения с Европой», — заявил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что пока рано говорить, приведут ли эти процессы к долгосрочному и всеобъемлющему сближению Турции и Европы.

Оценка позиции Трампа

Спатафора заявил, что пока рано оценивать действия Трампа на саммите как дипломатический успех.

По его словам, увеличение оборонных расходов европейскими странами, вероятно, удовлетворит Вашингтон, однако заявления Трампа о Гренландии и критика в адрес некоторых европейских союзников привнесли в повестку саммита дополнительные политические вопросы.

Эксперт отметил, что пока неясно, были ли заявления американского лидера лишь политическими сигналами или частью стратегии по получению новых уступок.

«На данный момент нельзя сказать, что президент США добился конкретного дипломатического результата», — заявил Спатафора.

Он также отметил, что отсутствие официального объявления о проведении саммита НАТО 2027 года в Албании некоторые связывают с недавними заявлениями Трампа, однако подчеркнул, что это лишь одна из возможных причин, и решение может быть связано с техническими факторами.

Европа увеличивает ответственность в сфере обороны

Говоря о будущем европейской системы безопасности, Спатафора отметил, что саммит НАТО в Анкаре не изменил стратегическое направление альянса, а лишь усилил тенденцию к тому, что европейские страны берут на себя больше ответственности в сфере обороны.

По его словам, европейские государства увеличивают оборонные бюджеты, создают инициативы для заполнения возможных пробелов после сокращения роли США и углубляют сотрудничество с Украиной.

«Этот процесс уже начался. Расходы на оборону растут, запускаются новые инициативы для заполнения сфер, где роль США сокращается, а сотрудничество с Украиной усиливается», — отметил эксперт.

При этом Спатафора подчеркнул, что Европа всё ещё зависит от США в вопросах передовых военных технологий и способности проводить масштабные операции.

По его словам, эта зависимость не исчезнет в краткосрочной перспективе, а при сохранении политической напряжённости существует риск, что Вашингтон сократит участие раньше, чем Европа полностью подготовится.

Несмотря на это, эксперт отметил, что долгосрочная тенденция заключается в том, что Европа будет брать на себя больше ответственности в сфере обороны, а роль США постепенно будет снижаться.