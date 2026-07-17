Профессор Стамбульского технического университета Берил Тугрул рассказала «Анадолу» о влиянии АЭС «Аккую» на энергобаланс и экономику Турции

Эксперт: АЭС «Аккую» укрепит энергетическую безопасность и технологический потенциал Турции Профессор Стамбульского технического университета Берил Тугрул рассказала «Анадолу» о влиянии АЭС «Аккую» на энергобаланс и экономику Турции

На фоне подготовки к вводу первого энергоблока АЭС «Аккую» профессор Стамбульского технического университета Берил Тугрул рассказала «Анадолу» о том, как атомная энергетика повлияет на энергобезопасность, экономику и технологическое развитие Турции.



Загрузка ядерного топлива в первый энергоблок АЭС «Аккую» и его ввод в эксплуатацию запланированы на осень. Как ранее сообщил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии России «Росатом» Алексей Лихачев в интервью российским государственным СМИ, в июле компания планирует приступить к «горячим испытаниям» — ключевому этапу проверки оборудования перед вводом энергоблока в эксплуатацию.

По его словам, в ходе испытаний будет проверена надежность реакторного оборудования и всех систем в проектных режимах эксплуатации.

В случае успешного завершения испытаний осенью начнутся загрузка ядерного топлива и ввод первого энергоблока в эксплуатацию.



АЭС «Аккую» станет важным фактором укрепления энергетической безопасности Турции и будет способствовать развитию высоких технологий, науки и национальной экономики, отметила ведущий эксперт в области ядерной энергетики и энергетической политики Берил Тугрул.

По ее словам, запуск АЭС «Аккую» прежде всего позволит удовлетворить стремительно растущий спрос страны на электроэнергию.

«Атомные электростанции относятся к числу объектов, способных вырабатывать электроэнергию непрерывно, независимо от суточных и сезонных колебаний спроса. Именно поэтому они считаются базовыми источниками генерации», — пояснила профессор.

Как отметила Тугрул, коэффициент использования установленной мощности атомных электростанций превышает 85%, а в ряде стран в последние годы достигает 95%.

«Благодаря столь высоким показателям эксплуатационной эффективности атомная энергетика сможет внести существенный вклад в систему производства электроэнергии Турции. Обеспечение энергетических потребностей промышленности и экономики, в свою очередь, окажет благоприятное влияние на экономическое развитие страны», — сказала она.

- Влияние на энергосистему и экономику

По словам эксперта, для любой страны особое значение имеют базовые электростанции, способные стабильно обеспечивать энергосистему электроэнергией. «Иными словами, ключевую роль играют диспетчеризуемые генерирующие мощности. К базовой генерации относятся как тепловые электростанции, работающие на ископаемом топливе, так и атомные электростанции», — отметила Тугрул.

Она обратила внимание, что среди ископаемых энергоресурсов Турция располагает собственными запасами угля, однако нефть и особенно природный газ страна в значительной степени импортирует. По ее словам, это оказывает существенное влияние на внешнеторговый баланс и увеличивает нагрузку на государственный бюджет.

«Ввод в эксплуатацию атомных электростанций позволит добиться значительного прогресса в обеспечении энергетической безопасности страны. Для Турции, экономика которой продолжает активно расти, это означает повышение надежности энергоснабжения и укрепление устойчивости всей энергетической системы», — заявила профессор.

- «Аккую» как стратегический шаг к диверсификации

По словам Тугрул, Турция по-прежнему в значительной степени зависит от импорта нефти и, особенно, природного газа. Именно поэтому атомные электростанции рассматриваются как альтернатива части газовой и нефтяной генерации, пояснила Берил Тугрул.

«Ожидается, что развитие атомной энергетики будет способствовать укреплению энергетической независимости страны. Если до настоящего времени атомная генерация отсутствовала в энергетическом портфеле Турции, то уже в ближайшие годы она станет полноценной частью национальной системы производства электроэнергии. Это позволит сделать структуру энергобаланса более диверсифицированной и устойчивой», — сказала эксперт.



По словам Тугрул, сегодня Турция достигла в сфере атомной энергетики уровня, которого ранее никогда не имела. Согласно международным оценкам, страна уже относится к числу государств, обладающих атомной энергетикой.

«Следует также учитывать, что с 2022 года Европейский союз относит атомную энергетику и природный газ к категории «зеленой» энергетики. В этом контексте ввод атомных электростанций в эксплуатацию способен внести существенный вклад в достижение Турцией целей устойчивого развития и укрепить ее позиции в условиях современной международной энергетической конъюнктуры», — отметила профессор.

- Долгосрочные стратегические преимущества

Реализация проекта АЭС «Аккую» позволит Турции значительно укрепить собственный научно-технический потенциал и приобрести ценный опыт в области атомных технологий, относящихся к числу наиболее сложных и высокотехнологичных отраслей современной промышленности, считает Берил Тугрул.

«Кроме того, развитие атомной отрасли может оказать положительное влияние и на другие высокотехнологичные направления, включая нанотехнологии, космические технологии, водородную энергетику и ряд других перспективных отраслей. Все это способно стать важным фактором технологического развития страны», — сказала она.

По словам эксперта, строительство АЭС «Аккую», а также расширение числа турецких компаний, участвующих в реализации проекта, поставках оборудования и оказании услуг для атомной отрасли, будут способствовать росту спроса на квалифицированных специалистов в сфере ядерной энергетики.

Это, в свою очередь, создаст предпосылки для открытия новых профильных образовательных программ и факультетов в университетах Турции, ориентированных на подготовку специалистов в области атомной энергетики и ядерных технологий.

«Как результат, в турецких университетах и научно-исследовательских центрах ожидается расширение исследований и разработок в области ядерной науки и технологий. Дополнительную поддержку этим направлениям смогут оказывать как государственные структуры, так и организации, участвующие в развитии атомной отрасли, что будет способствовать дальнейшему укреплению научной и технологической базы страны», — добавила профессор.

- АЭС «Аккую»

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции и один из крупнейших атомных проектов, реализуемых в мире. На площадке одновременно ведется строительство четырех энергоблоков с российскими реакторами поколения III+ ВВЭР-1200.

После ввода станции в эксплуатацию она будет обеспечивать электроэнергией более 10 регионов Турции и свыше 12 млн потребителей, включая объекты гражданской и промышленной инфраструктуры.

Площадь строительной площадки составляет около 11 кв. км. В реализации проекта принимают участие порядка 25 тыс. специалистов. Строительство ведется в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Турцией при взаимодействии с Министерством энергетики и природных ресурсов Турции, Агентством по ядерному регулированию (NDK) и другими профильными ведомствами страны.

Проект предусматривает использование современных инженерных решений и многоуровневых систем безопасности, соответствующих международным требованиям.

Конструктивные решения позволяют станции выдерживать землетрясения интенсивностью до 9 баллов, ураганы, наводнения, цунами высотой до 10 метров, а также падение самолета массой 20 тонн, движущегося со скоростью до 200 м/с.

АЭС «Аккую» расположена в сейсмически безопасном районе на южном побережье Турции, в провинции Мерсин, на берегу Средиземного моря. На всех этапах жизненного цикла станции — от строительства до последующей эксплуатации — приоритетное внимание уделяется вопросам безопасности и охраны окружающей среды.

Проектные решения направлены на минимизацию воздействия станции на окружающую среду как на суше, так и в акватории Средиземного моря.

По последним данным, общая стоимость строительства АЭС «Аккую» — первого проекта в мировой атомной отрасли, реализуемого по модели Build-Own-Operate (BOO), — превышает 20 млрд долларов. Проектный срок эксплуатации станции составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

- Факты об атомной энергетике

Атомные электростанции относятся к числу наиболее эффективных источников производства электроэнергии и отличаются высокой производительностью при относительно небольшом объеме используемого топлива.

Первая в мире атомная электростанция была введена в эксплуатацию в 1954 году в городе Обнинске Калужской области. Ее мощность составляла 5 МВт. Производственная мощность АЭС «Аккую» эквивалентна примерно 960 таким станциям.

На АЭС «Аккую» используются реакторы ВВЭР-1200 поколения III+, относящиеся к числу самых современных российских энергетических реакторов. После ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков станция сможет ежегодно вырабатывать около 40 млрд кВт.ч электроэнергии.

Во время эксплуатации атомные электростанции практически не производят прямых выбросов парниковых газов, что делает их одним из низкоуглеродных источников генерации электроэнергии.

Для работы одного энергетического реактора в течение года требуется около одной тонны урана. Для сравнения, тепловые электростанции, работающие на угле или мазуте, за аналогичный период расходуют порядка 2 млн тонн топлива.

В настоящее время в мире эксплуатируются 412 энергетических реакторов в 31 стране.