Экономическое будущее Азии на фоне военных конфликтов будет обсуждаться в Самарканде В рамках мероприятия в Самарканде состоится более 50 встреч, панельных дискуссий и двусторонних переговоров

59-е ежегодное заседание Совета директоров Азиатского банка развития (АБР), на котором будут обсуждаться возможности устойчивого и долгосрочного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе и перспективы его развития, пройдет 3–6 мая в Самарканте в условиях, омраченных последствиями войн.



По информации, собранной корреспондентом «Анадолу», встреча, которая в прошлом году проходила в итальянском Милане, в этом году соберет страны-члены в узбекском городе Самарканде.



Мероприятие, которое соберет политиков, лидеров частного сектора и партнеров по развитию, начнется 3 мая под лозунгом «Переломный момент прогресса: формирование взаимосвязанного будущего региона» и продлится до 6 мая.



В этом году встреча будет посвящена разработке практических решений в области связи, цифровых инноваций и инновационного финансирования, а также укреплению потенциала региона в области устойчивого и долгосрочного роста.



В период, когда пересматриваются цепочки поставок, а технологии и искусственный интеллект переопределяют производство, ожидается, что заседание принесет положительные результаты, касающиеся будущего Азиатско-Тихоокеанского региона.

- На повестке дня также стоят последствия войн



Вопросы энергоснабжения и энергетической безопасности, вновь выдвинутые на повестку дня в связи с войной между США/Израилем и Ираном после российско-украинской войны, станут одной из главных тем, на которых сосредоточат внимание страны региона в ходе встречи.



На панельных дискуссиях будет обсуждаться важность энергетической интеграции для экономического роста, устойчивости и устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона.



Кроме того, будут обсуждаться меры, которые можно принять для ускорения интеграции возобновляемых источников энергии к 2030 году.



Мероприятие, в рамках которого в Самарканде состоится более 50 встреч, панельных дискуссий и двусторонних переговоров, планируется провести в следующем году в японском городе Нагоя.



- Турция является членом с 1991 года



Банк, основанный в 1966 году с 31 членом, насчитывает в настоящее время 69 членов, из которых 19 находятся за пределами региона, а 50 — в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Банк, членом которого Турция стала в 1991 году, в прошлом году взял на себя обязательства на общую сумму 29,3 млрд долларов из собственных средств.



Президент АБР Масато Канда 12-13 ноября 2025 года совершил свой первый официальный визит в Турцию.



В прошлом году Турция получила от АБК 500 млн евро для экспортеров, пострадавших от землетрясений в Кахраманмараше, а также 150 млн евро и 150 млн долларов на восстановление региона.



Кроме того, АБК входит в число организаций, с которыми достигнута предварительная договоренность о финансировании проекта Северной кольцевой железной дороги, который станет крупнейшим в Турции железнодорожным проектом с внешним финансированием и пройдет через мост Явуз Султан Селим.