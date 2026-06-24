В ряде регионов ограничен объем топлива, который можно приобрести на одно транспортное средство

Число регионов России с ограничениями на продажу топлива достигло 16 В ряде регионов ограничен объем топлива, который можно приобрести на одно транспортное средство

Число российских регионов, в которых введены ограничения на продажу топлива из-за проблем в цепочках поставок, вызванных атаками беспилотников, и роста спроса, достигло 16.

Как следует из данных, собранных «Анадолу» на основе заявлений региональных властей и нефтяных компаний, во множестве регионов страны, от субъектов на западе и до Сибири и Дальнего Востока, действуют полные или частичные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива.

В ряде регионов ограничен объем топлива, который можно приобрести на одно транспортное средство, и запрещена продажа в переносные емкости. В других регионах принято решение о приоритетной продаже топлива для экстренных служб, общественного транспорта, муниципальных и сельскохозяйственных машин.

Региональные власти отмечают, что меры направлены на снижение нагрузки на местные цепи поставок, вызванной повышенным спросом, и предотвращение спекулятивных закупок. В то же время сообщается, что на некоторых АЗС отсутствуют отдельные марки бензина и наблюдаются длинные очереди.

Одним из регионов, где топливные проблемы ощущаются наиболее остро, является аннексированный Крым. В конце мая в Крыму продажа топлива на одно транспортное средство была ограничена 20 литрами, а впоследствии была введена система выдачи топлива по талонам или QR-кодам.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов 21 июня объявил о полной остановке продажи топлива частным и корпоративным клиентам. Он сообщил, что топливо будет предоставляться исключительно коммунальным службам, ответственным за функционирование и безопасность региона. Он также подписал указ о приостановке бронирования, приема и размещения детей в детских лагерях и других средствах размещения на полуострове с 22 июня по 1 сентября.

В Севастополе также прекращена свободная продажа и выдача топлива по QR-кодам, а имеющиеся запасы перенаправлены на транспортные средства экстренных и коммунальных служб.

Региональные власти вводят лимиты на одно транспортное средство

В Омской области принято решение о продаже топлива исключительно в топливные баки транспортных средств, при этом продажа бензина ограничена 40 литрами на автомобиль, а дизельного топлива — 80 литрами. На заправках на междугородных маршрутах лимит для грузовиков установлен в 200 литров.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что меры вводятся для предотвращения искусственного ажиотажа и спекуляции, и подчеркнул, что в регионе имеется достаточный запас топлива.

В Саратовской области продажа бензина частным клиентам была ограничена 30 литрами на автомобиль в период с 23 по 30 июня, в Пензенской области введен лимит в 100 литров на бензин и 200 литров на дизельное топливо.

В Тамбовской области запрещена продажа бензина и дизельного топлива в канистры и другие переносные емкости. В Курской и Брянской областях с 24 июня принято решение о продаже топлива исключительно в баки транспортных средств.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что рост спроса и панические закупки могут усугубить дефицит топлива, и сообщил, что запасов в регионе достаточно.

В Воронежской области некоторые АЗС прекратили продажу топлива в переносные емкости, пояснив, что цель решения – предотвратить вывоз топлива в другие регионы.

Компании также ограничивают продажи

Лимиты на продажу топлива на своих АЗС принимают и некоторые нефтяные компании.

Так, «Татнефть» ограничила продажу бензина на своих АЗС по всей России 30 литрами на автомобиль, а лимит на дизельное топливо установлен в 60 литров для легковых автомобилей и 300 литров для грузовых.

«Лукойл» также ввел временные ограничения на некоторых заправках в Воронежской, Белгородской, Волгоградской и Вологодской областях. В этих регионах на некоторых городских АЗС продажа бензина ограничена 30 литрами, а дизельного топлива — 60 литрами.

На некоторых заправках «Газпромнефти» в Белгородской области временно приостановлена продажа бензина марки АИ-95, а губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что дефицита топлива в регионе нет, и призвал компании отменить ограничения.

В Тверской области на заправках «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» также введены временные ограничения для частных клиентов из-за повышенного спроса.

Приоритет отдается коммунальным службам

В Иркутской области распределение топлива взято под прямой контроль региональных властей, приоритет отдают экстренным службам, общественному транспорту, муниципальным организациям и сельскохозяйственным машинам.

Во Владимирской области также принято решение о первоочередной поставке топлива экстренным и коммунальным службам, общественному транспорту и сельхозтехнике. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о решении ограничить продажу топлива на заправках региона после аналогичных мер в соседних областях.

В Липецке и Ельце временно отсутствуют отдельные марки бензина на некоторых заправках, а в Калужской и Тульской областях наблюдаются очереди и временные перебои с поставками.

В Ростовской области на некоторых АЗС возникли перебои с поставками бензина из-за сокращения производства на нефтеперерабатывающих заводах, а в административной столице Республики Дагестан, городе Махачкале некоторые заправки ограничили продажу бензина 20 литрами, а дизельного топлива — 50 литрами. В Удмуртии, Татарстане, Самарской и Амурской областях также введены различные ограничения на продажу. В некоторых районах Хабаровского края введены ограничения на продажу бензина из-за проблем с поставками.

Власти РФ утверждают, что в стране имеется достаточный объем производства и запасов топлива, а большая часть проблем вызвана логистическими сбоями и резким ростом спроса за короткий период. Региональные власти, в свою очередь, отмечают, что введенные лимиты на продажу на одно транспортное средство предотвращают позволят обеспечить большее количество потребителей топливом за счет существующих запасов на заправках.

Эксперты также рассматривают ограничения продаж как превентивную меру, способную предотвратить перерастание локальных проблем с поставками в масштабный топливный дефицит.

В России может быть запрещен экспорт дизельного топлива

Из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России значительное количество НПЗ было выведено на ремонт, в связи с чем российское правительство периодически прибегает к ограничениям на экспорт для стабилизации топливного рынка.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что рассматривается возможность запрета экспорта дизельного топлива в зависимости от ситуации на внутреннем рынке.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину минимизировать последствия атак ВС Украины на объекты российской инфраструктуры. «Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.