Через Ормузский пролив зафиксирован максимальный за 9 дней транзит судов Несмотря на рост проходов, судоходная активность остаётся на 95% ниже довоенного уровня на фоне региональной напряженности

11 мая в Ормузском проливе был зафиксирован самый высокий за последние 9 дней показатель прохода торговых судов.

Как сообщает агентство Anadolu (АА), ссылаясь на данные аналитической компании Kpler, через Ормузский пролив вчера прошло 10 торговых судов, перевозящих сухие грузы, сжиженный газ (LPG), нефтепродукты и зерно.

Это значение стало самым высоким после 2 мая, когда через пролив прошло 14 судов.

Из 10 судов, прошедших вчера через пролив, 5 направлялись из Персидского залива, а еще 5 — входили в него.

Семь из этих судов перевозили сухие грузы, сжиженный газ, очищенные нефтепродукты и зерно.

Большинство судов курсировали между Ираном, Ираком, Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом, при этом Star Nasia, прибывшее из Аргентины, и Star Despoina из Канады доставили зерно в Иран.

При этом подчеркивается, что объемы прохода торговых судов через Ормузский пролив по-прежнему остаются примерно на 95% ниже уровня, наблюдавшегося до войны США/Израиля и Ирана.