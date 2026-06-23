Наряду с транзитом, из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты

Через Азербайджан в Армению отправлена очередная партия груза Наряду с транзитом, из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты

Из России в Армению осуществлена очередная поставка грузов транзитом через Азербайджан.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кясик были отправлены 6 вагонов с 408 тоннами удобрений.

Отмечается, что к настоящему времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 33 тыс. тонн зерна, более 7 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречневой крупы и 414 тонн антрацита.

Наряду с транзитом, из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты.

На сегодняшний день из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тыс. тонн дизельного топлива, а также более 4 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.