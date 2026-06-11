Решения в области денежно-кредитной политики принимаются с учетом прогнозов по инфляции, на основе результатов заседаний и с соблюдением сдержанного подхода

Центральный банк Турции оставил учетную ставку на уровне 37% Решения в области денежно-кредитной политики принимаются с учетом прогнозов по инфляции, на основе результатов заседаний и с соблюдением сдержанного подхода

В сообщении Центрального банка Турции (TCMB) о процентных ставках сообщается, что Совет, собравшийся под председательством главы TCMB Фатиха Карахана, принял решение оставить базовую ставку на уровне 37%.



В сообщении отмечается, что ставка по однодневным кредитам Центрального банка остается на уровне 40%, а ставка по однодневным заимствованиям — на уровне 35,5%.



«Основная тенденция роста инфляции, наблюдавшаяся в апреле на фоне роста цен на энергоносители после повышения в первые месяцы года, в мае несколько ослабла. В результате неопределенности, связанной с геополитическими событиями, волатильность и высокий уровень цен на энергоносители сохраняются. Данные за первый квартал свидетельствуют о продолжении замедления экономической активности, а опережающие показатели указывают на сохранение слабого внутреннего спроса», - говорится в сообщении.



Согласно этой информации, влияние геополитических событий на инфляционные перспективы через канал затрат, экономическую активность и канал ожиданий тщательно отслеживается.



В заявлении подчеркивается, что жесткая денежно-кредитная политика, которая будет проводиться до достижения ценовой стабильности, укрепит процесс дефляции через каналы спроса, обменного курса и ожиданий. Также отмечается, что Совет будет определять меры в отношении учетной ставки с учетом фактических показателей инфляции, ее основной тенденции и ожиданий, обеспечивая жесткость, необходимую для дефляции, в соответствии с промежуточными целями.

«Решения в области денежно-кредитной политики принимаются с учетом прогнозов по инфляции, на основе результатов заседаний и с соблюдением сдержанного подхода​​​​​​​. В случае явного и устойчивого ухудшения прогнозов по инфляции курс денежно-кредитной политики будет ужесточен. Совет подчеркнул свою осторожную позицию в отношении рисков роста инфляции. В случае развития событий на рынках кредитов и депозитов, выходящих за рамки прогнозов, механизм денежно-кредитной трансмиссии будет подкреплен дополнительными макропруденциальными мерами. Условия ликвидности будут тщательно отслеживаться, а инструменты управления ликвидностью будут по-прежнему эффективно использоваться», - считает Центрбанк Турции.



Совет будет определять свои решения в области политики таким образом, чтобы обеспечить денежно-кредитные и финансовые условия, позволяющие достичь целевого уровня инфляции в 5% в среднесрочной перспективе, а также будет принимать решения в рамках предсказуемой, основанной на данных и прозрачной системы. Резюме заседания Совета по денежно-кредитной политике будет опубликовано в течение пяти рабочих дней.