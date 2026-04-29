Фон дер Ляйен: конфликт на Ближнем Востоке обошелся ЕС в дополнительные 27 млрд евро Глава Еврокомиссии предупредила о долгосрочных последствиях войны и анонсировала помощь Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за войны, начавшейся после атак США и Израиля на Иран, Европейский союз за 60 дней потратил более 27 млрд евро дополнительно на импорт ископаемого топлива, а последствия конфликта могут ощущаться годами.

Выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, фон дер Ляйен также прокомментировала выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. По ее словам, первый транш в 45 млрд евро на 2026 год будет распределен уже в этом квартале: одна треть пойдет на бюджетные нужды, а две трети — на оборону.

Она добавила, что в рамках пакета в Украине будет произведено дронов на сумму 6 млрд евро, и подчеркнула, что поддержка Киева продолжится.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС принял 20-й пакет санкций против России, отметив, что последствия войны несет российское население. По ее словам, Кремль ограничивает интернет и свободу коммуникации, и «россияне вновь ощущают, что живут за цифровым "железным занавесом"», однако, как показывает история, «все стены в итоге рушатся».

Глава Еврокомиссии отметила, что с начала войны на Ближнем Востоке прошло два месяца, и после недель насилия наступил период относительного затишья. «Наша общая цель — добиться прочного мира. Это включает восстановление полной и устойчивой свободы судоходства в Ормузском проливе без взимания сборов за проход. Очевидно также, что любое мирное соглашение должно затрагивать ядерную и баллистическую программы Ирана», — заявила она.

При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что последствия конфликта могут ощущаться месяцами и даже годами.

Она добавила, что энергетика остается одним из главных вопросов для лидеров ЕС. «Это уже второй крупный энергетический кризис за последние четыре года. Мы не можем быть чрезмерно зависимыми от импортируемых энергоресурсов», — сказала она.

По ее словам, только за 60 дней конфликта расходы на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 27 млрд евро. В связи с этим ЕС необходимо снижать зависимость от таких ресурсов и увеличивать долю возобновляемых и ядерных источников энергии.

Фон дер Ляйен также подчеркнула необходимость более тесной координации между странами ЕС в вопросах резервов топлива, включая не только природный газ, но и такие ресурсы, как авиационное топливо и дизель, особенно в условиях сужения рынков.