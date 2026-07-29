ФРС заявила, что экономическая активность продолжает расти устойчивыми темпами, несмотря на повышенную неопределенность, частично вызванную войной на Ближнем Востоке

Федеральная резервная система США оставила процентную ставку на уровне 3,5%–3,75% ФРС заявила, что экономическая активность продолжает расти устойчивыми темпами, несмотря на повышенную неопределенность, частично вызванную войной на Ближнем Востоке

Федеральная резервная система США в среду, 29 июля оставила базовую процентную ставку без изменений, хотя трое членов комитета проголосовали за повышение на четверть процентного пункта.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3,5–3,75% в результате голосования 9 против 3.

Бет Хаммак, Нил Кашкари и Лори Логан выступили против сохранения ставки на прежнем уровне, предпочтя на заседании повысить целевой диапазон на 25 базисных пунктов.

ФРС заявила, что экономическая активность продолжает расти устойчивыми темпами, несмотря на повышенную неопределенность, частично вызванную войной на Ближнем Востоке.

Рост производительности труда и капиталовложений оставался высоким, а прирост рабочих мест соответствовал росту численности рабочей силы, и уровень безработицы практически не изменился, добавил он.

Центральный банк отметил, что инфляция оставалась выше целевого показателя в 2%, отчасти из-за шоков со стороны предложения, которые привели к росту цен в некоторых секторах, включая энергетику.

ФРС также заявила, что продолжит политику поддержания достаточных резервов в банковской системе.