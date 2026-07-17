Лайнеры «Silver Nova» и «Brilliance Of The Seas» под флагом Багамских Островов причалили у берегов Бодрума

У берегов Бодрума пришвартовались два круизных лайнера с 3 319 туристами на борту Лайнеры «Silver Nova» и «Brilliance Of The Seas» под флагом Багамских Островов причалили у берегов Бодрума

Два круизных лайнера — «Silver Nova» и «Brilliance Of The Seas» доставили в район Бодрум турецкой провинции Мугла 3 319 туристов.

«Silver Nova» длиной 233 метра под флагом Багамских Островов прибыла в живописный турецкий порт Бодрум из греческого Санторини. Судно, совершавшее свой первый заход в Бодрум, доставило на турецкий берег 717 пассажиров, в основном из США, а также 536 членов экипажа.

Также в порту бросил якорь 294-метровый лайнер «Brilliance Of The Seas» под флагом Багамских Островов, прибывший из порта Лимасол. На его борту находились 2 602 пассажира, в основном из США, а также 872 члена экипажа.

После прохождения паспортного контроля туристы, сошедшие с судов, отправились на прогулку по рынку Бодрума, а также посетили исторические объекты и туристические достопримечательности.

По имеющейся информации, «Brilliance Of The Seas» покинет район вечером, взяв курс на порт Санторини, а «Silver Nova» отправится в порт Патмос в ночные часы.​​​​​​​

