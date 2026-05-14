Игроки и болельщики могут столкнуться с экстремальной температурой и высокой влажностью на матчах ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, отметили ученые World Weather Attribution

Ученые предупредили об опасной жаре во время чемпионата мира по футболу 2026 года Игроки и болельщики могут столкнуться с экстремальной температурой и высокой влажностью на матчах ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, отметили ученые World Weather Attribution

Ученые предупредили, что во время чемпионата мира по футболу 2026 года, который стартует в следующем месяце, игроки и болельщики могут столкнуться с опасными погодными условиями из-за экстремальной жары.

Согласно анализу, подготовленному группой ученых World Weather Attribution с использованием климатических моделей, изменение климата, вызванное деятельностью человека, значительно усилило жаркие погодные условия, что может осложнить безопасное проведение мероприятий на открытых стадионах и фан-зонах.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике — с участием 48 сборных.

В рамках исследования была проанализирована вероятность того, что каждый из 104 матчей турнира пройдет в условиях, превышающих базовые нормы безопасности, установленные международным профсоюзом футболистов FIFPRO.

Согласно выводам ученых, игроки и болельщики на ЧМ-2026 столкнутся с гораздо более высоким риском экстремальной жары и влажности по сравнению с чемпионатом мира 1994 года, который также проходил в Северной Америке.

Ожидается, что около 25 процентов матчей турнира пройдут при показателе WBGT выше 26 градусов. Индекс WBGT (температура влажного термометра) учитывает способность человеческого организма охлаждаться в условиях жары и влажности.

Отметка в 26 градусов считается уровнем, при котором FIFPRO рекомендует применять меры безопасности, включая системы охлаждения.

По прогнозам, около пяти матчей могут пройти при WBGT выше 28 градусов, что эквивалентно примерно 38 градусам жары в сухом климате. Такие условия FIFPRO считает небезопасными для проведения матчей и рекомендует переносить игры.

Системы охлаждения частично снижают риски лишь на трех из 16 арен турнира. Более трети матчей, где вероятность превышения WBGT в 26 градусов составляет как минимум один к десяти, пройдут на стадионах без кондиционирования воздуха, включая арены в Майами, Канзас-Сити, Нью-Йорке и Филадельфии.

Наибольший риск экстремальной жары, по оценкам ученых, наблюдается в Майами и Канзас-Сити.

При этом вероятность превышения порога в 26 градусов во время финального матча в Нью-Йорке/Нью-Джерси оценивается как один к восьми, также существует риск достижения уровня в 28 градусов.

Профсоюз игроков FIFPRO вновь призвал принять дополнительные меры защиты в связи с ростом климатических рисков со времен чемпионата мира 1994 года.

Научный сотрудник Имперского колледжа Лондона по исследованию экстремальных погодных явлений и изменения климата Джойс Кимутай заявила, что климат, в котором сегодня проводится турнир, кардинально изменился по сравнению с 1994 годом.

«Организаторы пытаются снизить риски, перенося некоторые матчи в таких высокорисковых и не оснащенных кондиционированием городах, как Майами и Канзас-Сити, на более позднее время суток, однако вероятность того, что игрокам и болельщикам придется находиться в небезопасных условиях, остается очень высокой», — отметила она.

Профессор климатологии Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто подчеркнула, что риск проведения финала чемпионата мира при температуре, которая может привести к отмене матча, должен стать серьезным предупреждением для FIFA и болельщиков.

«Тот факт, что финал крупнейшего спортивного события в мире может пройти при температуре, способной привести к отмене игры, должен стать сигналом тревоги для FIFA и всех болельщиков и подчеркнуть необходимость осознания того, что изменение климата затрагивает абсолютно все сферы жизни общества», — заявила она.