Уровень безработицы в Турции в июне снизился до рекордных 7,6%
Показатель стал самым низким с января 2005 года
Mert Davut, Elmira Ekberova
30 Июля 2026•Обновить: 30 Июля 2026
АНКАРА
Уровень безработицы в Турции в июне снизился на 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7,6%.
Турецкий институт статистики (TÜİK) опубликовал данные по рынку труда за июнь.
Согласно опубликованным данным, число безработных в возрасте от 15 лет и старше по всей Турции в июне сократилось на 168 тысяч человек по сравнению с предыдущим месяцем и составило 2 миллиона 688 тысяч человек.
Уровень безработицы снизился на 0,5 процентного пункта — до 7,6%.
Таким образом, показатель достиг минимального уровня с января 2005 года, когда в Турции начали рассчитывать данные по безработице на ежемесячной основе.
По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года уровень безработицы снизился на 1 процентный пункт.
Среди мужчин уровень безработицы составил 6,5%, среди женщин — 9,8%.
В июне уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15–24 лет снизился на 1,8 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 12,8%. В этой возрастной группе показатель среди мужчин составил 10,4%, среди женщин — 17,3%.
TÜİK также внес изменения в данные за некоторые месяцы.
С учетом сезонной корректировки уровень безработицы в период 2024–2026 годов выглядит следующим образом: