Показатель стал самым низким с января 2005 года

Уровень безработицы в Турции в июне снизился до рекордных 7,6% Показатель стал самым низким с января 2005 года

Уровень безработицы в Турции в июне снизился на 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7,6%.

Турецкий институт статистики (TÜİK) опубликовал данные по рынку труда за июнь.

Согласно опубликованным данным, число безработных в возрасте от 15 лет и старше по всей Турции в июне сократилось на 168 тысяч человек по сравнению с предыдущим месяцем и составило 2 миллиона 688 тысяч человек.

Уровень безработицы снизился на 0,5 процентного пункта — до 7,6%.

Таким образом, показатель достиг минимального уровня с января 2005 года, когда в Турции начали рассчитывать данные по безработице на ежемесячной основе.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года уровень безработицы снизился на 1 процентный пункт.

Среди мужчин уровень безработицы составил 6,5%, среди женщин — 9,8%.

В июне уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15–24 лет снизился на 1,8 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 12,8%. В этой возрастной группе показатель среди мужчин составил 10,4%, среди женщин — 17,3%.

TÜİK также внес изменения в данные за некоторые месяцы.

С учетом сезонной корректировки уровень безработицы в период 2024–2026 годов выглядит следующим образом: