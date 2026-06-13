Наибольший прирост турецкого экспорта в мае был зафиксирован в направлении Украины — на 339,6 млн долларов

Украина – лидер по росту турецкого экспорта Наибольший прирост турецкого экспорта в мае был зафиксирован в направлении Украины — на 339,6 млн долларов

Украина стала лидером по приросту турецкого экспорта в мае. Так, объем поставок из Турции в эту страну увеличился на 339,6 млн долларов, превысив по итогам месяца 656 млн долларов.

Несмотря на продолжающийся российско-украинский конфликт, экономические отношения между Турцией и Украиной продолжают набрать обороты. Одним из факторов роста экспорта в эту страну является увеличение спроса Украины на турецкую промышленную и технологическую продукцию.

Ущерб, нанесенный войной энергетической и инфраструктурной системам Украины, также способствовал росту спроса на энергетическое и промышленной оборудование.

Как сообщает корреспондент «Анадолу» со ссылкой на данные Совета экспортеров Турции (TİM), Украина стала лидером по приросту турецкого экспорта в ценовом выражении в мае.

Объем экспорта Турции в Украину в мае текущего года увеличился на 339,6 млн долларов. Далее по темпам роста следуют Словакия - с ростом 120,8 млн долларов, Марокко - 98,2 млн долларов, Норвегия – 71,9 млн долларов и Нигерия – 46,5 млн долларов.

В мае объем турецкого экспорта в Украину составил 656,6 млн долларов, в Словакию — 248,1 млн долларов, в Марокко — 440,6 млн долларов, в Норвегию — 171,4 млн долларов, а в Нигерию — 90,4 млн долларов.

В число крупнейших экспортных рынков Турции в мае вошли Германия - 1,5 млрд долларов, США -1,2 млрд долларов, Италия и Великобритания - по 1,1 млрд долларов, а также Испания - 994,8 млн долларов.

Лидером экспорта в Украину стал химический сектор

Наибольший объем экспорта в Украину в мае пришелся на сектор химических веществ и продукции химической промышленности — 89,1 млн долларов.

Далее следуют электротехническая и электронная промышленность с показателем 64,3 млн долларов, металлургическая отрасль — 52,4 млн долларов, автомобильная промышленность — 18,1 млн долларов и машиностроение с комплектующими — 12,1 млн долларов.

Среди отраслей наибольший рост экспорта в Украину продемонстрировал сектор электротехники и электроники — на 19,7 млн долларов. Далее следуют химическая промышленность и химическая продукция с ростом 11,4 млн долларов, сектор черных и цветных металлов – рост 1,8 млн долларов, отрасль климатического оборудования - рост 808,4 тыс. долларов и ковровая промышленность – рост 536,9 тыс. долларов.

Экспорт сектора черных и цветных металлов из Турции в Украину составил 10,5 млн долларов, климатического оборудования — 6 млн долларов, ковровой продукции — 1,3 млн долларов.

Список стран, в которые Турция в мае наиболее значительно увеличила экспорт в ценовом выражении, выглядит следующим образом: