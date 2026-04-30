Узбекистан и Чехия укрепляют взаимодействие в сферах торговли, экономики и инвестиций

В Ташкенте в четверг, 30 апреля состоялся узбекско-чешский бизнес-форум. Как сообщили узбекские государственные СМИ, форум прошел в рамках официального визита премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш.

Форум собрал представителей ведущих промышленных предприятий, инвестиционных компаний и финансовых структур двух стран. Чешская делегация была представлена руководителями более 50 крупных компаний, работающих в машиностроительной, энергетической, фармацевтической отраслях, химической промышленности и транспортно-логистической сфере.

Отмечалось, что за последние восемь лет объем товарооборота между Узбекистаном и Чехией увеличился вдвое.

В настоящее время в стране функционируют 36 совместных предприятий с участием чешского капитала. Среди успешных направлений сотрудничества выделены фармацевтика, пищевая промышленность, производство строительных материалов и туризм.

В ходе переговоров были обсуждены перспективные направления экономического партнерства. Чешским компаниям предложено принять участие в проектах по добыче, глубокой переработке меди и других цветных металлов, а также локализации производства горнодобывающего оборудования.

Были рассмотрены вопросы расширения взаимодействия в области строительства гидроэлектростанций, внедрения когенерационных установок, цифровизации отрасли и повышения энергоэффективности.

Обсуждены возможности создания совместных цифровых продуктов для рынков третьих стран за счет использования потенциала IT-парков Узбекистана и более 100 тысяч специалистов отрасли.

Состоялся обмен мнениями по вопросам организации производства минеральных удобрений, полимеров и бытовой химии на базе химических кластеров Узбекистана, а также реализации совместных проектов в фармацевтической отрасли.

Подчеркнуто стратегическое значение географического положения двух государств. Так, для Узбекистана Чехия является важным звеном в выходе на европейские рынки, тогда как для Чехии Узбекистан является «воротами» в Центральную Азию. В этой связи выдвинуто предложение о создании торговых домов и логистических центров на паритетной основе.

Узбекская сторона привлекла внимание к возможностям, созданным для чешских инвесторов в специальных индустриальных парках, а также льготах, предоставляемых европейским компаниям.

Премьер-министр Чехии, в свою очередь, выразил готовность к развитию взаимовыгодного сотрудничества и озвучил конкретные инвестиционные предложения.

В завершение форума состоялась церемония подписания пакета важных документов и соглашений, направленных на расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.