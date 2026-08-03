В Танзанию отправили тепловоз «DE 10000», произведенный на предприятии TÜRASAŞ, - министр Абдулкадир Уралоглу

Турция экспортировала в Африку первый маневровый тепловоз собственной разработки В Танзанию отправили тепловоз «DE 10000», произведенный на предприятии TÜRASAŞ, - министр Абдулкадир Уралоглу

Турция впервые экспортировала на африканский континент первый отечественный маневровый тепловоз с дизель-электрической силовой установкой «DE 10000», произведенный компанией TÜRASAŞ.

Об этом в понедельник, 3 августа сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Глава ведомства подчеркнул, что Турция преодолела еще один важный рубеж в развитии отечественной железнодорожной промышленности.

Он обратил внимание на то, что благодаря осуществляемым инвестициям использование отечественных железнодорожных транспортных средств постоянно растет, а разрабатываемая и производимая техника поставляется на международные рынки.

Министр рассказал, что в Танзанию отправили маневровый тепловоз «DE 10000», произведенный на предприятии TÜRASAŞ в провинции Эскишехир с уровнем локализации 90%.

«Наш локомотив, являющийся продуктом отечественной инженерной мысли, отправляется в путь, чтобы выйти на рельсы Африки», - подчеркнул глава ведомства.

Путь локомотива составит более 7 тыс. км

Уралоглу сообщил, что локомотив был доставлен из Эскишехира в порт Дериндже провинции Коджаэли, а после завершения погрузочных операций в среду, 29 июля, его отправили на судне в Танзанию.

По словам министра, морской переход локомотива составит примерно 3 946 морских миль (7 308 километров). Локомотив прибудет в порт Дар-эс-Салам и пополнит ж/д парк Танзании.

В локомотиве использован отечественный двигатель

Уралоглу отметил, что в локомотиве «DE 10000» установлен первый отечественный дизельный двигатель мощностью свыше 1000 лошадиных сил — «Özgün Motor», разработанный компанией TÜRASAŞ совместно с TÜBİTAK в рамках проекта TÜBİTAK KAMAG.

Министр отметил, что «Özgün Motor» разработан с высокой степенью локализации и все интеллектуальные права принадлежат Турции.

«Двигатель был впервые использован на отечественной локомотивной платформе и экспортирован на международные рынки. Инженерные знания и конструкторский потенциал, накопленные в процессе разработки двигателя, вывели технологическую компетенцию Турции в области силовых установок на новый уровень», - сказал глава ведомства.

Двигатель, вышедший на стадию коммерциализации, является стратегически важным продуктом, который может быть востребован не только в железнодорожной отрасли, но и в других секторах экономики, добавил Уралоглу.

